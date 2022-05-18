王必勝一句叫不動惹怒雙北首長　黃珊珊自曝市府與醫院的「關係」

▲衛福部醫福會執行長王必勝。（資料照／記者郭世賢翻攝）

記者皮心瑀／台北報導

有媒體報導，衛福部醫福會執行長王必勝稱與高雄市府、桃園市府相較，雙北明顯叫不動地區醫院和大型教學醫院配合，要透過中央協調，引發討論。對此，人因確診還在居家隔離的台北市副市長黃珊珊透露市府與醫院的「關係」，並強調從去年開始，大家都非常配合市府政策，真的沒有分過彼此。

黃珊珊說，今年四月起，市長柯文哲已經兩次召集各大醫院院長會議，希望開立急門診與採檢並行，另外要求增設專責病房與支援專責防疫旅館，台北市跟各大醫院之間不會用一紙公文要求醫院，都會找院長親自開會溝通，並請大家協助，公事公辦。​

黃珊珊表示，從她與各大醫院的往來過程中，每個醫院從防疫旅館、專責病房、疫苗接種、急門診與PCR採檢，甚至新北市的亞東醫院也到台北來支援，台北榮總與三總在去年也大力幫忙台北設篩檢站，現在這種說法，讓醫院背負只顧「人際關係」的汙名，實在很不妥。

黃珊珊強調，她認識的王必勝是個有溫度的人，兩人幾乎每天都line來line去聯繫溝通疫情相關事務，確診之後他也馬上表達關心，「我相信這不是王必勝執行長的本意，他也很盡力在協助各縣市調度資源，但這個報導造成醫院支援地方政府是有選擇性的，是有親疏遠近的，甚至是看關係的，這對醫事人員神聖的使命感是很大的傷害」，市政府沒有叫不叫得動醫院的問題，因為，每個醫院都會主動站出來第一線跟市府一起打拼。