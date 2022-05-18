確診後「不想上班」！這類人影響最大　長期症候群曝

▲上班族。（示意圖／記者周宸亘攝）



記者陳俊宏／綜合報導

重症專科醫師黃軒今天（18日）引用英國研究表示，很多上班族確診後不想上班，或上班總是卡卡不順的，因染疫後或多或少都已受到新冠長期症候群（Long Covid）困擾，包括注意力不集中、易疲倦、呼吸困難等，又以女性員工影響最大。

黃軒在「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」臉書說，英國統計，COVID-19引發的新冠長期症候群，約佔1.9%族群，大約就是有120萬英國人會受新冠長期症候群影響。

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黃軒指出，這些人分年齡層，上班族佔了大多數，年齡25-34歲有22.6%會有新冠長期症候群，年齡35-49歲和50-69歲也各有25.6%和25.1%，這些都是上班主要族群，但他們的新冠長期症候群，卻佔了新冠長期症候群的70%。

▼黃軒表示，英國研究顯示，很多上班族確診後不想上班了。（圖／資料照）



黃軒表示，英國文獻顯示，自從COVID-19在2021年第4季，不想上班的人增加了；即使到了2022年2月，真的很多上班族不想上班，或上班總是卡卡不順的，因這些人染疫後或多或少，都已受到新冠長期症候群困擾。

黃軒提到，這些症狀包括注意力不集中、易疲倦、呼吸困難等，超過6個月持續起伏的症狀圍繞著，影響他們工作的精準度、持久專注等等的工作品質，又以女性員工影響最大。那要如何改善新冠長期症候群？他說，那些疫後3個月後、相關症狀持續2個月的病患，都值得關注和轉介至專治醫院求診。

▼黃軒表示，染疫後或多或少受到新冠長期症候群困擾，又以女性員工影響最大。（示意圖／記者陳俊宏攝）



黃軒指出，無奈新冠病毒僅在2019年底才出現，因此缺乏長期數據研究，即使新冠患者似乎現在正在康復，他們也可能面臨終身風險或者也會恢復正常生活，這些真的需求更多的時間觀察和研究。

英國一項研究顯示，因確診而住院的病患中，有約30%的人在出院一整年過後仍未完全康復，常見的新冠長期症狀包含疲倦、肌肉疼痛、睡眠不佳、行動速度變慢和呼吸急促。而日本厚生勞動省最新研究指出，約有10％的確診病患，在出院1年後仍有出現後遺症，主要症狀包含肌力下降、呼吸困難、疲勞等。