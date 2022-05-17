「0+7」新制上路　教職員工自主防疫7天期間「原則不到校」

▲「0+7」新制今天上路，教育部表示，打滿3劑疫苗教職員工若為密切接觸者，自主防疫7天期間仍以不到校為原則。（圖／指揮中心提供）

記者許敏溶／台北報導

「0+7」新制今（17日）上路，打滿3劑疫苗者免除居家隔離，改為7天自主防疫，但國中高生因沒打滿3劑疫苗，並不適用「0+7」居家隔離措施，教育團體質疑，若老師為密切接觸者，打滿3劑疫苗、快篩陰就可到校，家長擔心可能傳染未打滿三劑孩子，教育部今天表示，打滿3劑疫苗教職員工若為密切接觸者，得免居家隔離並自主防疫7天，但自主防疫期間仍以不到校為原則。

中央流行疫情指揮中心昨（16日）宣布，為因應社區廣泛流行，兼顧風險管控及維持公衛防疫量能，並參考國外防疫政策，今天起推動「0+7」新制，調整確診個案同住家人密切接觸者居家隔離政策，針對完成3劑疫苗接種者，免除居家隔離，改為進行7天自主防疫，也就是可從現行的「3+4」改為「0+7」。

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不過，全國教育產業總工會（全教產）今天指出，「3+4居家隔離」今起改成「0+7」，打滿3劑疫苗、快篩陰就可免隔離，但教師若為密切接觸者，打滿3劑疫苗、快篩陰就可到校上課嗎，這樣家長恐怕不放心，因為很多孩子都只打兩劑疫苗，恐怕會造成家長群起幫學生請假，希望教育部提出配套措施，

教育部指出，教職員工若為密切接觸者且未打滿3劑疫苗，根據今天起的最新防疫規範，仍要居家隔離3天、自主防疫4天，且自主防疫期間以不到校為原則，若教職員工若為密切接觸者且打滿3劑疫苗，根據新規定，雖然得以免居家隔離並自主防疫7天，但自主防疫期間仍以不到校為原則，而在不到校期間，則以彈性措施進行遠距教學等。

至於學生部分，教育部表示，高中以下學生都還沒接種第三劑疫苗，所以沒有適用「打滿三劑得免除居家隔離」問題，而考量學校為高風險群聚場所，學生「維持3天居家隔離+4天自主防疫」的自主防疫期間，仍以不到校為原則，在自主防疫期滿且快篩檢測陰性後方可上學。