影／民進黨邀立委分享確診經驗　趙天麟談「家中有小孩因應之道」

▲民進黨立委趙天麟。（資料照／記者屠惠剛攝）



記者陶本和／台北報導

面對Omicron病毒侵襲，民進黨多位立委也確診。對此，民進黨18日邀請幾位委員錄製「同心防疫、一起挺過」系列影片，闡述確診後的身體狀況、分享居隔期間的生活經驗，希望讓社會大眾了解相關訊息，正確並正向的防疫，早日恢復健康正常的生活。

民進黨釋出「同心防疫、一起挺過」系列影片，分別邀請立法委員蔡適應、趙天麟、林靜儀、邱議瑩，以及市議員王閔生、鍾佩玲和發言人謝子涵拍攝。

其中，有些人已完成居家隔離回到工作崗位，有些則因剛確診正在居家隔離，例如立法委員蔡適應、林靜儀，王閔生在結束居隔後，以過來人身份提到確診症狀。

林靜儀特別提醒民眾，確診後相關用藥的指引，多數仍必須經過醫師診斷才能開立處方箋使用。另外，趙天麟委員、邱議瑩委員與鍾佩玲議員，則是確診居隔中，聽得出喉嚨沙啞，看得到些許倦容，但普遍精神仍不錯。

趙天麟與鍾佩玲因家中有幼童，分享了確診者與同住家人該如何因應，以及面對家中孩子確診時，又有哪些「家用備品撇步」和「育兒之道」。

民進黨發言人謝子涵表示，因確診黨公職多為輕症，即便身體不適，但在遵循指揮中心的指引與醫師囑咐後，都能在居隔期間逐漸康復；因此，民進黨希望透過「同心防疫、一起挺過」系列影片的拍攝，持續與全民站在一起並提供服務，期待與國人同胞一起再度發揮「團結防疫、同心抗疫」的精神，挺過這波疫情，回到正常生活。

▼民進黨立委蔡適應分享確診的經驗。（影／民進黨提供）



▼民進黨立委趙天麟分享確診經驗。（影／民進黨提供）