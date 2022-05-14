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立院法制局示警「中資偽裝港資亂台」　郭國文提案最重關7年以上

▲▼香港中環摩天大樓林立。（資料照／路透）

▲香港政經環境在回歸後已有很大改變。（資料照／路透社）

記者呂晏慈／台北報導

我國將香港、澳門來台投資比照外國人寬鬆投資規定，而不適用較嚴格的大陸地區投資人規定，但近年屢發生中資假冒港資來台竊取商業機密的爭議。對此，立法院法制局5月發布「從『假港資』看現行港澳政策」議題研析報告，直指港澳在制度面已發生重大改變，一國兩制已變調，建議我國長期以來將「港澳地區」等同「外國」的政策應予檢討，並納入國安因素考量。此外，民進黨立委郭國文、趙天麟均提出防堵經濟間諜的修法主張。

近年中資假冒港資來台竊取商業機密案例頻傳，例如2017年到2019年間金管會3度裁罰上海龍峰企業任國龍違法買入大同公司股份案，2019年投審會駁回南海控股于品海雙子星投資案，2021年北京憶芯科技公司透過香港商必博有限公司台灣分公司挖角台灣高科技人才竊取營業秘密案，均是利用現行《香港澳門關係條例》中，港澳門投資準用《外國人投資條例》「綠色通道」的漏洞。

立法院法制局5月發布議題研析報告，內容直指，去年以中資申請來台投資的案件有49件、港資有691件，港資已成為中資來台非法投資的巧門，此外，近年來港澳在制度面發生重大改變，香港700多萬人口中，有125萬從中國內陸移居的人口，且香港在2020年施行《國安法》後，一國兩制已然變調。

立法院法制局建議，我國長期以來將「港澳地區」等同「外國」的政策應予檢討，香港雖仍保有形式上的自治地位，但實質上還存有多少的自治權，令人質疑；港澳政策的檢討應將國家安全納為重要評估因素，高科技產業向來是我國重要經濟命脈，中資以「假港資」來台挖角、竊取商業機密的行為，在兩岸特殊的政經情勢下，影響的不僅只是經濟層面，還會危及我國的產業競爭力與國家安全，影響重大

截至目前為止，朝野立委分別提出11個《香港澳門關係條例》部分條文修正草案，均已付委，共有2案針對防堵洩密和經濟間諜提出修法主張。

其中，郭國文提出修法草案，明定區分「一般香港澳門投資」與「中資具有控制能力或重大影響力之投資」，前者歸屬「綠色通道」，後者則屬於「紅色通道」，限縮港澳投資人比照一般外國人投資規定的前提要件，避免中資利用港澳投資人名義，規避中資審查規範，並訂定刑事處罰，若意圖危害國家安全，可處7年以上有期徒刑，得併科新台幣5000萬至1億元罰金，且投資財產沒收，藉此嚇阻中資隱匿身份；另在證券投資方面，也規定香港澳門投資人來台從事證券投資者，如欲行使股東會表決權，應向金管會辦理投資目的申報，若違規可處新台幣50萬至500萬元罰鍰

另外，趙天麟提案主張，業務涉及國家軍事機密的「國家中山科學研究院」相關人員赴港，應比照《兩岸人民關係條例》設審查機制。

▲民進黨立委郭國文主持「屏東鐵三角 推昇大南方」記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲民進黨立委郭國文。（資料照／記者林敬旻攝）

▲▼立法院全院委員談話會 立委許智傑 趙天麟 李德維 賴士葆堵訪。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨立委趙天麟。（資料照／記者屠惠剛攝）

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