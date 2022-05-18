　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

70歲↑新冠死亡「2週內佔53%」超越同期！公衛專家嘆：太關注高峰期

▲▼救護車,急診,送醫,119,急救,緊急醫療,傷患,病患,轉院。（圖／記者李毓康攝）

▲新冠疫情已讓70歲以上族群的死亡率高於同期背景值。（圖／記者李毓康攝）

記者楊晏琳／台北報導

全台今年累計確診數突破80萬人，醫療量能吃緊，台灣大學公共衛生學院教授陳秀熙表示，此波疫情已讓70歲以上族群的死亡率高於同期背景值，染疫直接死亡、照護量能不足的間接死亡比例，甚至在短短2週內就佔了53%。他認為，要克服此問題，除了決策者要能精準制定政策外，民眾也應賦予個人自我監測能力，擁有正確的健康認知，才能讓醫療人員回歸中重症救治。

陳秀熙今（18日）於「新冠肺炎科學防疫園地」直播中提出國內醫療量能與死亡率的關聯問題。他提到，隨著確診數攀升，醫療量能也面臨挑戰，雖然在COVID-19疫情前，各國本來就會有超額死亡的問題，不過根據數據顯示，台灣在疫情爆發前後的通報死亡確實有提升。

[廣告]請繼續往下閱讀...

陳秀熙先是解釋，背景死亡率代表的是與COVID-19無關的背景死亡，通報死亡代表COVID-19感染（直接）及醫療量能緊縮（間接）造成的死亡。在疫情前，70歲以上的通報死亡為50.3/10000，小於全死因背景死亡率192.3/10000；不過在疫情爆發之後，以4/28～5/15的區間來看，通報死亡升至52.3/10000，大於全死因背景死亡率23.9/10000，換算下來，因疫情導致的直接及間接死亡，短短2週內就佔了53%，不容忽視。

▲▼短短2週內，70歲以上因醫療照護不足而間接死亡的比例就佔了53%。（圖／翻攝自YouTube／新冠肺炎科學防疫園地）

▲短短2週內，70歲以上因疫情直接、間接死亡的比例就佔了背景死亡的53%。（圖／翻攝自YouTube／新冠肺炎科學防疫園地）

陳秀熙指出，隨著感染群聚數目增加，值會有所變化，台灣面對疫情的路途尚未走完，為避免高危險族群間接或直接死亡率上升，精準調整醫療量能、採「避輕就重」策略是必要的趨勢。

陳秀熙也直言，Omicron的特性無法達到群體免疫，若把太多焦點放在「推算高峰期」、「流行何時結束」，自然會把所有精神放在通報解隔的部分，對於行政及醫療量能都會受到衝擊。他認為，雖然疫苗可以保護中重症，但目前因輕症、無症狀影響相關量能，才是造成疫情間接或直接損失的問題。

「想克服醫療能量不足，要靠大家努力」，陳秀熙強調，不論是3+4或0+7隔離政策，都是為了讓一般族群能夠自行利用快篩，達到流感化監測，他認為，應在5～6月之間完成醫療機構、到社區基層，到賦予個人自我監測能力的修正，才能使防疫行政及醫療量能，回歸到高危險群的照護。

陳秀熙也提出避免COVID-19防疫照護損失的4大重點

1. 決策者：防疫政策及措施

陳秀熙認為，決策者應準備足夠、精準的快篩試劑，讓民眾有自我監測的能力；並提供足夠、精準、有效率的抗病毒藥物供患者使用；也要衡量兒童疫苗及第三劑與第四劑對於高風險族群的追加施打。

2. 醫療供給者：能量精準調適

陳秀熙指出，若疾病能流感化，決策者不再用所謂第五類傳染病精神看待，做到分級轉診，急診、住院、ICU的量能也能精準調適，讓教學醫院、地區醫院、基層診所等能一體成形，就能減少間接死亡的比例。

3. 衛生防疫單位：減低Omicron無症狀／輕症耗用行政能量

如果能做到流感自我監測，則應修正通報、居隔、檢疫、隔離治療的程序，便可減低耗用行政能量。

4. 民眾：心理調適及健康適能提升

陳秀熙表示，民眾應培養快篩、症狀的健康適能，以及抗病毒藥物使用認知的能力，並倡導「無症狀、輕症可快速康復，並具免疫保護力」思維，才能成為社區免疫保護力的來源。

►草莓網開賣62元快篩試劑　一次可買百劑

ET快訊
砸36萬「加盟廖老大飲料店」反悔！網見頂讓金額傻眼：根本黃牛
快訊／北市暫停到校規則出爐！　國九、高三23日起遠距教學至畢
不等北市府宣布　2學校決定下周免到校
桃園1家確診、13人爽領100萬理賠金！　「可還車貸了」
趙小僑求子5年失敗4次！　每天吃藥打針痛到哭
疫苗打滿三劑！　夏慕尼招待整隻龍蝦
快訊／羅智強出局！　國民黨今擬徵召張善政出戰桃園市長
趙小僑「最後一次拚試管」成功！一年前曾胎停　老公哭：別再生
許孟哲《飢餓》受傷急叫救護車　「無法站立」錄影喊卡
快訊／北市女遭男友「砍斷手筋」丟包醫院　PCR確診
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

買到防疫保單「好想確診」！業務曝：客戶刻意往疫情嚴重地方跑

三寶媽拿1物「帶孩練快篩」　6歲妹超猛！萬人朝聖影片：我認輸

藥都磨了！曝病患視訊看診「不付錢不拿藥」　他求台人別自私

不等北市府宣布　北一女、成功下週再進行遠距教學演練

煎餃放3小時「爬滿數十隻蛆」　她崩潰已下肚！網分析點1可能原因

快訊／傳本土今日飆破8萬　指揮中心14:00說明

醫警告南北疫情即將黃金交叉　陳其邁曝3原因：北部檢驗量能受限

小黃卡拿出來！打3劑爽住5星飯店「三餐全包」　最低每人2千有找

9歲↓小孩破6萬確診　醫示警有6症狀快送醫

提供「9270」群組教新手媽喬姿勢　台中慈院獲國際愛嬰醫院認證

強尼戴普聽安珀赫德談「床上大便」笑粗乃　出庭見「粉絲狂歡呼」幹話：都我親戚啦

HowHow狂嘶吼「鄧福如，叉子咧」　老婆美聲回敬：找不到關我屁事！

嗆開單女警「菜鳥X你媽」　男開車門怒撞！父：賣阿餒

劉在錫「二度失誤」潑她滿臉墨　宋智孝畫愛心示愛金鍾國

槍擊犯恨台灣闖教會掃射　釀1死5傷台裔勇醫擋彈亡

比特犬遭棄養餓到站不穩　瘦成皮包骨見人搖尾求救

陳零九「近期不玩狼人殺了」吐心聲　染疫罹恐慌症「曾要吃鎮靜劑才能錄影」

少女時代宣布「8人完全體回歸」！　時隔5年推新專…快來回味舞台～

「再慢就被埋」南投傳土石流　駕駛抬頭一看秒衝回倒車！

聰明米克斯聽2大地獄詞　翻白眼火速離場：塊陶R

買到防疫保單「好想確診」！業務曝：客戶刻意往疫情嚴重地方跑

三寶媽拿1物「帶孩練快篩」　6歲妹超猛！萬人朝聖影片：我認輸

藥都磨了！曝病患視訊看診「不付錢不拿藥」　他求台人別自私

不等北市府宣布　北一女、成功下週再進行遠距教學演練

煎餃放3小時「爬滿數十隻蛆」　她崩潰已下肚！網分析點1可能原因

快訊／傳本土今日飆破8萬　指揮中心14:00說明

醫警告南北疫情即將黃金交叉　陳其邁曝3原因：北部檢驗量能受限

小黃卡拿出來！打3劑爽住5星飯店「三餐全包」　最低每人2千有找

9歲↓小孩破6萬確診　醫示警有6症狀快送醫

提供「9270」群組教新手媽喬姿勢　台中慈院獲國際愛嬰醫院認證

買到防疫保單「好想確診」！業務曝：客戶刻意往疫情嚴重地方跑

TOYOTA電動車bZ4X「命名方式曝光」！4個字涵義一張圖就看懂

不甘心也要繳！一表懂綜所稅申報關鍵日　拖過這天要多付10％↑

不斷更新／魏如萱、蔡健雅、艾怡良呼聲高！　金曲33入圍名單一次看

「0+7新制」隔離金還有得領！　一表看懂適用對象、條件

三寶媽拿1物「帶孩練快篩」　6歲妹超猛！萬人朝聖影片：我認輸

周文偉鄰居：他是個好房東！疫情期間減租金　曾透露已不在乎人生

直播分手白雲剛結束！　楊繡惠「臉書遭檢舉」封鎖15hrs

普丁「左腳詭異狂晃」膝蓋怪怪　影片曝光！塔吉克總統也慌了

越南超侵略打法　MSI一場比賽平均35殺...SGB：我們只是第二種子

爸戴逼真面具從椅後竄出嚇兒　男童神淡定回頭打招呼：嗨～

生活熱門新聞

今晚2地區先變天　雨擴全台「連下4天」時間曝

Rt值變了　沈政男：中南部很快會超過北北基桃

梅雨這天又再來　暴雨熱區出爐

明起連5天　降雨熱區越來越大

11天破62萬　醫提最好隔離政策：但台灣就倒了

台首大停辦　校長忍痛決定！

小兒科醫提醒　唾液快篩「3種情況」比戳鼻子準

護理師快篩會醫療崩盤　陳時中1句話讓工會氣炸：講幹話

居隔女叫早餐遭丟電線桿旁　平台回應了

林義傑批政府做半套　他嗆：你不怕有報應？

王必勝槓雙北「想爭衛福部長」？陳時中無奈回8字

快訊／桃園男排隊買快篩猝死　PCR檢測結果出爐

退將夫人「特權探病」罵15分鐘！護理師當場哭了：好心寒

家人確診！妹子「躲到男友家」　他嗆低級

更多熱門

相關新聞

防疫優先　基隆端午龍舟賽嘉年華停辦

防疫優先　基隆端午龍舟賽嘉年華停辦

基隆市政府原訂於6月3日在八斗子漁港舉辦「基隆市111年度端午龍舟競賽暨嘉年華會」取消辦理，龍舟賽雖已停辦兩年，亦是重要的傳統民俗體育活動，然非常時期仍應以市民健康及醫護量能為優先，且參賽隊伍不足無法順利成賽，經過主辦單位、基隆市體育會及龍舟委員會各面向的審慎評估，最終決定今年停辦。

篩了醫療會崩盤！　陳時中「一句話」她氣炸：出來道歉

篩了醫療會崩盤！　陳時中「一句話」她氣炸：出來道歉

遊客少　阿里山山羌自在覓食全入鏡

遊客少　阿里山山羌自在覓食全入鏡

染疫是否影響腦部仍待更多研究

染疫是否影響腦部仍待更多研究

放寬防疫政策是為了圖利保險公司？　鄭運鵬逆風提5點分析

放寬防疫政策是為了圖利保險公司？　鄭運鵬逆風提5點分析

關鍵字：

疫情本土疫情高風險陳秀熙通報死亡背景死亡

讀者迴響

熱門新聞

小嫻分手內幕曝光！「金剛2態度」讓她徹底心寒

趙小僑宣布懷孕了！「典典寶寶」目前30週

安珀赫德嗆強尼戴普著迷大便

尪性慾旺「結婚22年天天行房」人妻崩潰哭訴

鬼鬼爆4年情斷禾浩辰！《營業中》不見顏佑庭

金剛曾交往港星3年住豪宅「還曖昧波霸」！

10億董娘淪低收　老公為小三逼裸離

快訊／台南「吸金超跑男」　老家遭槍擊

納豆失憶拒復健！王偉忠5秒神救援

以為漏尿！2寶媽「狂流神秘液體」　醫一照驚：第三期了

今晚2地區先變天　雨擴全台「連下4天」時間曝

Toyz衝九份「淘到真黃金」：發了

尹恩惠、金鐘國爆「是真交往」！

10歲女童每天吃避孕藥！母哽咽曝：吃8個月了

桃園1家確診、13人爽領100萬理賠金！　「可還車貸了」

更多

最夯影音

更多
強尼戴普聽安珀赫德談「床上大便」笑粗乃　出庭見「粉絲狂歡呼」幹話：都我親戚啦

強尼戴普聽安珀赫德談「床上大便」笑粗乃　出庭見「粉絲狂歡呼」幹話：都我親戚啦
HowHow狂嘶吼「鄧福如，叉子咧」　老婆美聲回敬：找不到關我屁事！

HowHow狂嘶吼「鄧福如，叉子咧」　老婆美聲回敬：找不到關我屁事！

嗆開單女警「菜鳥X你媽」　男開車門怒撞！父：賣阿餒

嗆開單女警「菜鳥X你媽」　男開車門怒撞！父：賣阿餒

劉在錫「二度失誤」潑她滿臉墨　宋智孝畫愛心示愛金鍾國

劉在錫「二度失誤」潑她滿臉墨　宋智孝畫愛心示愛金鍾國

槍擊犯恨台灣闖教會掃射　釀1死5傷台裔勇醫擋彈亡

槍擊犯恨台灣闖教會掃射　釀1死5傷台裔勇醫擋彈亡

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面