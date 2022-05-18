70歲↑新冠死亡「2週內佔53%」超越同期！公衛專家嘆：太關注高峰期

▲新冠疫情已讓70歲以上族群的死亡率高於同期背景值。（圖／記者李毓康攝）

記者楊晏琳／台北報導

全台今年累計確診數突破80萬人，醫療量能吃緊，台灣大學公共衛生學院教授陳秀熙表示，此波疫情已讓70歲以上族群的死亡率高於同期背景值，染疫直接死亡、照護量能不足的間接死亡比例，甚至在短短2週內就佔了53%。他認為，要克服此問題，除了決策者要能精準制定政策外，民眾也應賦予個人自我監測能力，擁有正確的健康認知，才能讓醫療人員回歸中重症救治。

陳秀熙今（18日）於「新冠肺炎科學防疫園地」直播中提出國內醫療量能與死亡率的關聯問題。他提到，隨著確診數攀升，醫療量能也面臨挑戰，雖然在COVID-19疫情前，各國本來就會有超額死亡的問題，不過根據數據顯示，台灣在疫情爆發前後的通報死亡確實有提升。

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陳秀熙先是解釋，背景死亡率代表的是與COVID-19無關的背景死亡，通報死亡代表COVID-19感染（直接）及醫療量能緊縮（間接）造成的死亡。在疫情前，70歲以上的通報死亡為50.3/10000，小於全死因背景死亡率192.3/10000；不過在疫情爆發之後，以4/28～5/15的區間來看，通報死亡升至52.3/10000，大於全死因背景死亡率23.9/10000，換算下來，因疫情導致的直接及間接死亡，短短2週內就佔了53%，不容忽視。

▲短短2週內，70歲以上因疫情直接、間接死亡的比例就佔了背景死亡的53%。（圖／翻攝自YouTube／新冠肺炎科學防疫園地）

陳秀熙指出，隨著感染群聚數目增加，值會有所變化，台灣面對疫情的路途尚未走完，為避免高危險族群間接或直接死亡率上升，精準調整醫療量能、採「避輕就重」策略是必要的趨勢。

陳秀熙也直言，Omicron的特性無法達到群體免疫，若把太多焦點放在「推算高峰期」、「流行何時結束」，自然會把所有精神放在通報解隔的部分，對於行政及醫療量能都會受到衝擊。他認為，雖然疫苗可以保護中重症，但目前因輕症、無症狀影響相關量能，才是造成疫情間接或直接損失的問題。

「想克服醫療能量不足，要靠大家努力」，陳秀熙強調，不論是3+4或0+7隔離政策，都是為了讓一般族群能夠自行利用快篩，達到流感化監測，他認為，應在5～6月之間完成醫療機構、到社區基層，到賦予個人自我監測能力的修正，才能使防疫行政及醫療量能，回歸到高危險群的照護。

陳秀熙也提出避免COVID-19防疫照護損失的4大重點

1. 決策者：防疫政策及措施

陳秀熙認為，決策者應準備足夠、精準的快篩試劑，讓民眾有自我監測的能力；並提供足夠、精準、有效率的抗病毒藥物供患者使用；也要衡量兒童疫苗及第三劑與第四劑對於高風險族群的追加施打。

2. 醫療供給者：能量精準調適

陳秀熙指出，若疾病能流感化，決策者不再用所謂第五類傳染病精神看待，做到分級轉診，急診、住院、ICU的量能也能精準調適，讓教學醫院、地區醫院、基層診所等能一體成形，就能減少間接死亡的比例。

3. 衛生防疫單位：減低Omicron無症狀／輕症耗用行政能量

如果能做到流感自我監測，則應修正通報、居隔、檢疫、隔離治療的程序，便可減低耗用行政能量。

4. 民眾：心理調適及健康適能提升

陳秀熙表示，民眾應培養快篩、症狀的健康適能，以及抗病毒藥物使用認知的能力，並倡導「無症狀、輕症可快速康復，並具免疫保護力」思維，才能成為社區免疫保護力的來源。