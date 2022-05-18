柯文哲狂嗆市民爽約　議員爆「隔天才新增取消功能」：會被你氣死

▲台北市長柯文哲視察台大篩檢站。（資料照／台北市政府提供）

記者皮心瑀／台北報導

台北市長柯文哲日前表示，市民預約防疫急門診爽約率太高，最高達49％，「我看了就氣死」，希望若臨時不去，一定要上網取消，否則要註記身分證字號。不過，台北市議員簡舒培指出，有民眾反映，原想取消13日預約木柵機廠的PCR篩檢，但系統根本沒有這項功能，一直到17日里長才幫發提醒公告說有新增，「台北市民才真的被柯文哲氣死。」

有民眾陳情，稱朋友幫自己的阿姨預約，13日要到木柵機捷篩檢，但因為比較急，所以阿姨12日就到了萬芳PCR，想要取消13日的預約，卻找不到取消的功能，「沒有設定取消功能，柯文哲卻把責任推給民眾爽約」，另也有網友回應，從打第一劑疫苗的時候，台北市的預約系統就沒有辦法取消，到現在已經快一年了。

簡舒培批評，先怪市民不取消，隔天才新增取消功能，這是預約系統設計不良，卻把責任怪到市民身上，「這是什麼市長啊？」

簡舒培說，台北市PCR篩檢站量能不足，快篩試劑準備不夠，都是柯文哲應該做好的工作。現在預約系統設有問題，市長應該好好檢討修正，兇「市民」能解決問題嗎？

▲民眾反映台北市預約系統設計有問題。（圖／翻攝議員簡舒培臉書）