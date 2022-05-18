北市中小學將停課2周？她曝「3可能方案」　網：想逼死雙薪家庭？

▲游淑慧17日與前台北市議員羅智強拜會柯文哲。（圖／翻攝自Facebook／游淑慧 台北市議員）

記者蘇晏男／台北報導

台北市長柯文哲預估北市疫情洪峰將落在23日，議員游淑慧建議23日起中小學暫停到校上課2周，市府也表達有擬定一些方案。游淑慧17日透露經與柯文哲討論，雙方交換了3種可能方案，但有網友不埋單，開嗆，台北市什麼都取消，孩子們的青春也要取消嗎？更有人說，想逼死雙薪家庭？

游淑慧17日拜會柯文哲，並與柯討論到有關校園防疫和是否停課的問題。游淑慧事後在臉書表示，她跟柯文哲提到：一，要避免校園確診狀況日益嚴重；二，如果暫時停止到校， 希望有配套措施，兼顧父母無法在家照顧孩子的狀況。

游淑慧透露，她與柯文哲交換了三種可能方案：第一，撐過去、繼續到校上課，加強校園防疫措施；第二，實與虛的結合，老師一樣到教室上課，上課內容同步線上播出，而選擇在家上課的、或維持到校上課，由家長自行選擇，短期因應疫情高峰的措施， 應不至於造成太多學習上的落差。

第三、全部遠距教學、上課，但開放學校電腦教室， 讓父母無法在家照顧的學童，可以到學校的電腦教室，上自己班級的線上課程。

不過游淑慧也說，除了孩子的問題外，其實學校老師和職員的確診狀況也越來越多。雖然很多家長仍希望學校正常運作、能分擔照顧孩子，但當教職員確診人數一直增加，實際上學校也很難撐。到底最後會怎麼決定，柯文哲承諾會盡快讓教育局研擬後後公佈。

有認同停課的網友表示，「醫療量能吃緊，什麼都缺的情況下，小孩應暫避高峰，沒什麼比生命重要」，但也有人不埋單，「不要提這種全部停課建議旅，不是每個家長都可以ㄧ直請假在家」、「是想要重演去年的北孫南送嗎？還是想逼死雙薪家庭？」

更有人開嗆，「不要再停課了，委員有去暸解線上上課的品質嗎？國高中都打了兩劑疫苗，至少要開放混成教學，讓想去學校的孩子們上學去。會考前停一週已經夠離譜了，台北市什麼都取消，孩子們的青春也要取消嗎？」

面對網友回應，游淑慧在留言區表示，建議要滿足每個人很難，但若如有的網友留言，讓勇敢的繼續到校上課，怕的就在家躲著，不要到學校，這樣政府是最省事沒錯，但，這是好方式嗎？

游淑慧說，她也知道許多家長希望學校正常運作，來協助孩子照顧，只是現在也不只學生確診問題，老師的確診數也在增加，真的要維持全部實體上課，也越來越困難。

游淑慧也提到，有老師和學校也反應，這樣反復上課停課、確診增加、彼此代班， 大家其實也撐的很辛苦。「任何方案都可能會有點混亂，因為這場疫情已經讓我們各方面都亂了兩年，但我們更關心的， 仍然是孩子的健康」。