0+7複雜到像考試　國小家長怨一家四口居隔時間不同

記者黃翊婷／綜合報導

0+7居隔新制昨日（17日）上路，屏東一名林姓媽媽表示，一家四口只有兒子確診，自己打過3劑疫苗，丈夫只打2劑，女兒還未接種，按照新制4人的居隔時間不太一樣，讓她越看越弄不清楚，複雜到就像在考試，最後決定乾脆全家人陪兒子一起在家隔離。

▲國內本土疫情預估將在5月底邁入高峰。圖為中正紀念堂車來速PCR篩檢站。（圖／記者湯興漢攝）

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中央流行疫情指揮中心宣布，17日起確診者同住家人「打3劑快篩陰即可0+7免隔離」。屏東縣長潘孟安也在臉書PO文表示，即日起施行以篩代隔新制，打滿3劑同住家人0+7（免居隔，7天自主防疫），快篩陰性得上班、出門採買，但禁止至人潮擁擠處與聚餐；未打滿3劑同住家人維持3+4（3天居家隔離，4天自主防疫）；確診者維持7+7（7天居家隔離，7天自主健康管理）。

不過，根據《聯合新聞網》報導，屏東林媽媽表示，兒子在5月13日確診，其他家人快篩皆陰性，而她打過3劑疫苗，丈夫只打2劑，就讀小一的女兒尚未接種兒童疫苗，若按照新制，兒子是7+7，自己是0+7，丈夫和女兒應該是3+4，居隔時間不一樣，制度複雜到就像在考試，加上雖然她可以出門，但怕受到鄰居異樣眼光看待，最後決定全家人一起陪兒子在家隔離。

▲修訂「嚴重特殊傳染性肺炎」之病例定義。（圖／指揮中心提供）

關於0+7居隔新制，疾病管制署預防醫學辦公室陳婉青防疫醫師補充說明，配合新制0+7，自主疫調回報系統有新增勾選欄位，當民眾進入第三題組，在填寫密切接觸者的時候，每一個同住者清單下方都會有勾選項目，如果已經打完3劑疫苗，就可選0+7的欄位。

陳婉青表示，如果勾選0+7，原則上系統不會開居家隔離通知書，如果沒有勾選，就是3+4居家隔離方案，之後會收到居家隔離通知書，假設同住家人是已經完成疫苗追加劑，但是選擇3+4，而不是0+7的話，該新增欄位就不需要勾選。

另外，有醫師認為0+7開放後，疫情可能會暴衝，造成醫療量能負擔；各界也疑惑若疫情持續升溫，是否會把0+7再改回3+4。對此，指揮官陳時中直言，政策要再改變可能性不高，當然每次政策有新變化，不管像以前加嚴或是現在放鬆，都會隨時緊盯，有必要就會做滾動式調整，但目前並沒有準備要對這些政策進行修訂，「我們隨時都會注意。」