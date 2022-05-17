闖未營業撞球店偷3萬　慣竊「抹布蓋監視器」還是被拍到

▲林姓竊賊在撞球場前察看情況。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市楠梓區一名林姓竊盜慣犯（42歲）日前到撞球場想撞球，卻發現沒有營業，他竟心生歹念，拿了抹布遮住門口監視器鏡頭後，撬開門鎖入內行竊，把店家營業準備金3萬元偷走，轄區楠梓警分局後勁分駐所接獲報案後，調閱店內和鄰近監視器畫面，很快鎖定林男涉有重嫌，通緝他到案後，他也坦承犯案，但贓款已經花光，全案在訊後依竊盜罪嫌送辦。

楠梓分局後勁派出所是10日上午8時許接獲林姓民眾報案，指他經營的地下一樓撞球場遭人入侵行竊，店內櫃檯凌亂，抽屜內的預備金3萬元左右全都不翼而飛，門口監視器更遭到抹布遮掩。

▲林男進入撞球場行竊。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

員警獲報後趕到現場，發現店家門口地上留有遭到破壞的簡易門鎖，立即組成專案小組調閱店內和附近店家監視器，發現一名男子在當天凌晨4時許走入地下室四處查看，因當天該地下室店家皆未營業，男子見有機可趁便拿出抹布將店家門口監視器蓋住，之後便將店家門鎖撬開進入該店，於櫃檯搜索一翻，竊取店家的預備金後逃離現場。

員警觀看監視器時，發現該竊賊身形疑似為該轄內的林姓竊盜慣犯，15日追緝林嫌到案說明，林嫌原本還不想承認，但看了監視器畫面也百口莫辯，只好坦承犯行，並表示當天本來是要去撞球間消費，但因見到店家未營業且近期缺錢花用才會心生歹念，警方在詢問後依竊盜罪嫌函請橋頭地方檢察署偵辦。