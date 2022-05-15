物流員送貨忘鎖車門　白衣男路過淡定偷走1680元

記者鄧木卿／台中報導

台中市31歲梁姓男子擔任物流士工作，13日上午9點42分駕駛自小貨車前往太平區永豐北路送貨，梁男心想送貨時間不久，沒有鎖上車門，不久，1名白衣男子徒步經過發現副駕駛座放在現金，於是淡定開車門拿錢，再若無其事的離開，損失金額是1680元。

▲物流員送貨忘了鎖車門，一名路人發現車內有現金，淡定開門偷走。（圖／民眾提供，下同）

警方受理後，已擴大調閱監視器，鎖定男子相關特徵積極偵辦中。同時呼籲民眾勿將貴重物品放置於車內，下車離開前務必把門鎖好，避免宵小覬覦。