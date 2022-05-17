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彰化綠營初選炸鍋！他轟「2打1」不公平　挨告3罪名

▲議員江熊一楓到地檢申告黃盛祿妨害名譽。（圖／記者唐詠絮攝）

▲議員江熊一楓(左)到地檢申告黃盛祿妨害名譽。（圖／記者唐詠絮攝）

記者唐詠絮／彰化報導

炸鍋了！民進黨彰化縣議員第七選區初選民調將於19日進行，江熊一楓今天與參選人李俊諭到地檢按鈴申告黃盛祿「妨害名譽」，並指稱黃昨日寫檢舉函指稱她「搓湯圓」仗著女性保障名額，出動宣傳車及line等，要鄉親全去支持李，要司法還給他們一個公道。

彰化縣民進黨部指出，第七選區有現任議員江熊一楓、黃盛祿及前任議員李俊諭3人登記參選，提名2席中，江熊一楓為女性保障名額，由黃及李爭取在初選民調勝出。

▲議員江熊一楓到地檢申告黃盛祿妨害名譽。（圖／記者唐詠絮攝）

▲議員黃盛祿昨日召開記者會。（圖／記者唐詠絮翻攝）

如今初選民調將於5/19日舉行，黃盛祿昨日召開記者會指出面對彰化縣議員第七選區的民調初選，本以爲良性競爭，不料江熊一楓卻仗著縣黨部給予的女性保障名額，出動宣傳車及line等，要鄉親全去支持另一參選人，形成2打1的不公平的局面。

江熊一楓也不甘示弱到地檢按鈴申告反擊，她認為李俊諭曾連任5屆縣議員，每次都以最高票連任，相信他未來也是一個好議員，所以支持他並希望能當選一起打拼，因此控告黃盛祿惡意毀謗名譽、侵犯肖像權及意圖使人不當選等等。

▲議員江熊一楓到地檢申告黃盛祿妨害名譽。（圖／記者唐詠絮攝）

▲議員江熊一楓指控黃盛祿侵害肖像權。（圖／記者唐詠絮攝）

對此黃盛祿今天對外表示，民進黨在第七選區的初選明顯不公，江熊一楓是「打人喊救人」，相信鄉親的眼睛是雪亮的，支持他公平正義的理念。

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江熊一楓黃盛祿李俊諭彰化民進黨

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