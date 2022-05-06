醫牙中醫二階甄試確診生仍可應考　教部將專案補助經費

▲教育部表示，若參加醫牙中醫二階甄試的考生確診，學校攝隔離試場後仍可應考，教部將專案補助。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

本土疫情持續升溫，校園確診個案連環爆，而大學第二階段甄試即將展開，去年醫學、牙醫、中醫學系規定確診者無法面試，但日前立委反應後，教育部今（6日）指出，與相關單位討論，將讓醫牙中醫等3科系可設置「確診生隔離試場」，上述三科系二階面試考生若為輕症或無症狀確診者，仍可參加考試，而且為內含名額，若各校因上述措施增加防疫費用，不足部分將可向教育部專案申請補助。

大學申請入學第二階段甄試即將展開，受疫情影響，不少大學科系開放確診考生可採取書審，但立委林奕華日前在立院質詢時表示，醫學系、牙醫系跟中醫系這三個科系，去年是學生確診就無法參加面試，希望教育部找相關單位與學校進行研商討論，保障這些學生權益。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲立委林奕華日前質詢時，擔心醫牙中醫系考生確診無法面試而影響其權益。（圖／記者許敏溶攝）

教育部則表示，在和大學醫學系、學者專家開會後，教育部日前已經和招聯會邀集各大學的醫牙中醫學系徵詢意見，目前正在研議讓輕症或無症狀確診考生外出應試的相關防疫準備措施，將儘速修正防疫應變機制，在報請指揮中心審議同意後再公告實施。

根據目前防疫應變機制，教育部表示，一般校系若遇到居家檢疫與隔離、加強自主健康管理、自主健康管理就醫採檢尚未接獲檢驗結果等個案考生，將改以「學測+書審」方式處理，考生不得外出應試，至於醫牙中醫學系，經上述研議方案，則要安排符合防疫規格的「隔離試場」，並提供各類個案考生分別使用不同隔離試場進行面試、筆試或實作。

不過，教育部表示，由於近日國內本土案例增加，且大多數為輕症或無症狀確診者，考量各醫牙中醫學系具備一定的醫療防疫能量，能提供相當防疫保護措施，在目前防疫措施基礎下，再從輕症或無症狀確診考生外出至抵達學校甄試場地、學校提供隔離試場等階段，避免與人群接觸，提升且強化防疫隔離試場規格等作法，研議開放輕症或無症狀考生外出應試。

教育部指出，上述方案若經中央流行疫情指揮中心審議同意，開放輕症或無症狀確診者應試時，若各校防疫費用因此增加，各校可先以甄試費用支應，不足得再向教育部專案申請補助。