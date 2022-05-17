王必勝出手「增開動線」！　2張圖看篩檢站排隊人龍一天消失

▲部立台北醫院16日上午8時30分篩檢排隊人龍。（圖／讀者提供）



記者陶本和／台北報導

針對近來本土疫情導致篩檢站人潮聚集的狀況，總統蔡英文定期在府內召開防疫會議，緊盯輿情並提醒執政團隊，而執行面上，行政院長蘇貞昌在擴大防疫會議則要求衛福部醫福會執行長王必勝出手，直接調配中央可動用人力，增開動線，17日部立台北醫院篩檢排隊人潮已大幅減少。

在蔡英文520就職六週年前夕，台灣防疫策略大幅調整，是在「中重症及死亡率」低的前提下，維持「醫療資源」無虞，走向「共存」，讓民眾可以回歸正常生活。

不過，近來確實發生確診者擠爆急診、快篩排隊、篩檢排隊人龍的狀況，蔡英文也定期召開防疫諮詢會議，團隊隨時掌握輿情；而在蘇貞昌、指揮中心則從執行面著手。據悉，蘇貞昌在16日的擴大防疫會議上，把王必勝叫到身邊，解決篩檢站排隊人潮問題。

蘇貞昌交辦王必勝直接調配中央可動用人力，增開動線；而王必勝發現，問題關鍵在於報到的速度較慢，因此協調人力，將原來的「兩線報到、兩線採檢」增列為「四線報到、三線採檢」。

對此，在王必勝協調完成增線工作後，執政高層更直接要求比對16日、17日人潮對比狀況。根據16日上午8時30分所拍攝部立台北醫院篩檢排隊人潮，有明顯排隊人龍，而17日同一時間（8時30分），排隊人龍已不復見。

▼部立台北醫院增線後，17日上午8時30分篩檢排隊人龍明顯不見。（圖／讀者提供）

