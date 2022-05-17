噁爛！店門前驚見滿地強力膠　老闆暴氣：都什麼年代了

▲小吃店前被丟滿吸食過的強力膠。（圖／翻攝自臉書／我是田尾人(花的故鄉)）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化田尾鄉1家小吃店，昨日早上準備要開門營業，家門前被丟得滿滿都是強力膠以及黃澄澄令人作噁的塑膠袋，氣得在臉書po文「都什麼年代了，還有人在吸強力膠」，警方指出，依社會秩序維護法第66條第1款定規定，吸膠可處3日以下拘留或1萬8千元以下罰鍰，目前已鎖定該名吸膠人，擴大偵辦中。

▲桌椅下全被塞滿強力膠。（圖／翻攝自臉書／我是田尾人(花的故鄉)，以下同）

業者指出，昨(16)日早上要開門營業，驚見店門前全是被丟棄20條強力膠及3個吸用過的塑膠袋、及吸食完的空管，不知道的人，還以為一間正常經營的小吃店，卻變成吸毒場所，真的超噁爛，地板也都黏黏的，氣得將圖文po網，嚴厲譴責外，還藉此警告吸膠人不要再來，再有一次就會公布影片。

北斗警分局田尾分駐所所長林家德指出，昨天一看到店家po網後，已派員了解並調閱附近五金行及路口監視器，初步鎖定是附近鄉鎮1名民眾所為，目前持續擴大偵查中，近日將釐清相關案情，同時提醒民眾，如有治安相關議題，可撥打110報案專線或電話（04-8832854）以利即時協助處理。