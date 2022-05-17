中正紀念堂車來速首日塞爆！預約900名額秒殺「現場排還有機會」

▲中正紀念堂車來速PCR篩檢站今天早上正式啟用，現場出現排隊車潮。（圖／記者湯興漢攝）



生活中心／台北報導

本土疫情嚴峻，北部PCR量能吃緊，台北市第三座「車來速」篩檢站設置在中正紀念堂，今天上午8點正式啟用，一大早就有大批人車前來排隊，今天採檢量能1200人，其中網路預約900名額已被秒殺，不過早中晚各有100個名額可供民眾現場預約。

台北榮民總醫院接下中正紀念堂防疫急門診任務，今天起每日上午8點到晚上8點，同時提供PCR核酸檢測及醫師看診給藥，初期預計每日服務1200人次，視實際運作及需要逐步提高服務量，希望快篩陽性的民眾能優先利用。

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▲中正紀念堂車來速篩檢站首日900個網路預約名額已被秒殺。（圖／記者湯興漢攝）



北榮表示，大型篩檢站及急門診設在自由廣場大門正後方，採取類似「車來速」的一站式作業，共開放四線道同步進行，包括行人專用道、機踏車道、低乘載汽車道（2人以下）及高乘載汽車道（3人以上或有12歲以下兒童共乘）。今天上午7點開始行人道、機車道、2個汽車道就已經擠滿排隊人車，到了9點過後才稍微舒緩。

▲機車道也湧入大批車潮排隊等候PCR篩檢。（圖／記者湯興漢攝）



北榮提醒，行人可由中山南路/愛國東路交叉口「國家戲劇院」旁通道進入，機車及腳踏車請由中山南路進入，汽車由愛國東路大孝門進入後遵循交通大隊的引導依序排隊。抵達第一站請出示健保卡，可透過資訊系統快速完成報到手續，有症狀的民眾由醫師問診後開立藥品，在高乘載車道（兼親子車道）也有安排小兒科醫師問診，開立適合兒童劑量的藥品。

第一站結束後，可前往第二站完成繳費，為了減少接觸，也鼓勵民眾優先使用悠遊卡、信用卡或現金付費，有醫師診察及領藥的費用是500元，若是單純採檢則不必付費。完成繳費與領藥後進到第三站採檢，結束後要回家等候簡訊通知核酸檢測結果或是在「全民健保行動快易通／健康存摺」APP查詢報告。

▲中正紀念堂篩檢站由北榮負責。（圖／記者湯興漢攝）



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