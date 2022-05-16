桃園模式三合一綠色通道17日起擴大實施　陪同家人可同時領藥

▲桃園市長鄭文燦視察「桃園模式三合一綠色通道」運作。（圖／新聞處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市長鄭文燦16日於桃園區中路運動公園，視察「桃園模式三合一綠色通道」運作表示，市府自11日起已設置兩處採檢站，優先提供3歲以下幼兒及75歲以上長者「PCR採檢、醫生看診、拿藥」服務，明（17）日起另7處社區採檢站也將全面提供三合一服務，並擴大服務年齡至6歲以下幼兒及65歲以上長者，快速採檢、看診、取得緩解藥物。

▲▼桃園區中路運動公園「桃園模式三合一綠色通道」採檢站。（圖／新聞處提供）

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鄭文燦說明，除現有9處社區採檢站，市府將規劃再新增3處社區採檢站，全市一共將有12處社區採檢站。此外，林口長庚醫院、部立桃園醫院、敏盛綜合醫院、榮總桃園分院、國軍桃園總醫院等5家醫院，已開設學齡前兒童就醫綠色通道（防疫急門診），11家責任醫院採檢站也將陸續提供三合一服務。

鄭文燦表示，「長者、幼兒PCR三合一綠色通道」兼具社區採檢站與醫療站功能，運作效果良好，民眾在快篩陽性、PCR結果出爐前可先行取得緩解藥物，也讓各醫院急診負擔得以逐步紓解，由於確診者的照顧者染疫風險高，陪同採檢的家人亦可同時領藥，落實以家庭為核心的輕症照護政策。

他也提醒民眾近日降雨頻繁，採檢時務必注意安全，並耐心等候。由市府工務局連日趕工建置的三合一綠色通道，桃園的社區採檢站皆具備空調、網路及電話，讓醫療人員更方便作業。