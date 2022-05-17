住院大於出院代表高峰還沒到　柯文哲：人數還在上升

記者黃翊婷／綜合報導

台灣本土疫情昨日（16日）新增6萬1697例確診，其中台北市有9274例，台北市長柯文哲坦言疫情還沒有到達高峰，有2個數字很重要，就是每日的住院以及出院人數，住院人數大於出院人數就代表尚未達到高峰，人數還在上升。

▲柯文哲認為疫情尚未達到高峰。（圖／台北市府提供）

柯文哲在16日的防疫因應記者會上提到，台北市所有醫院跟新冠肺炎專責病房總數有2230床，截至15日傍晚6點統計，還有空床566床，因為不確定黑數到底有多少，所以還是會監測空床數量，畢竟民眾若是生病就會來醫院，因此就算不知道外面感染多嚴重，都會監測空床數還有每日住院、出院的人數。

柯文哲接著指出，5月14日住院206人、出院142人，成長64人，住院大於出院人數，代表疫情還沒達到高峰，一定會出現住院比出院多，人數還在上升，在完全敵情不明的狀態下，直接監測每天的住院、出院人數，如果2個數字相近，就知道已經到達高峰，「現在看起來還沒到，現在每天（住院）人數整個台北市多60幾人，在敵情不明的狀態下，我們守住最後一線，最起碼讓確診的人可以得到醫院的治療。」

柯文哲強調，為了守住最後一道防線，後續會再加強3個步驟，也就是成立防疫急門診、病情較嚴重的患者才收治住院、持續開設防疫專責旅館，盡全力守住醫療量能。