8歲兄妹披塑膠袋冒雨走20公里　只為開學前做1次免費篩檢

記者黃翊婷／綜合報導

中國雲南省紅河縣一名8歲小男孩用塑膠袋當雨衣，帶著7歲妹妹冒雨徒步20公里到學校，只為了在開學前做一次免費的核酸檢測。影片曝光之後，掀起中國網友熱議，紛紛留言表示心疼，「我想給他們送一把雨傘」、「像這種情況太多了，每每看到心裡就不好受」。

▲兄妹倆的家距離學校大約有20公里遠。（圖／翻攝自微博／搜狐千里眼）

根據《搜狐千里眼》報導，紅河縣當地小學要求學生們開學前必須全部做過核酸檢測，一名8歲哥哥因為7歲妹妹就讀的學校比較遠，於是披著塑膠袋陪妹妹一起徒步到學校做篩檢。

普姓老師聲稱，孩子家中經濟較為困難，沒有雨傘，只能披著塑膠袋充當雨衣，他們家距離學校差不多有20公里，來回就有40公里，實在是讓人感覺特別心酸。

影片在網路上傳開後，掀起中國網友熱議及關注，「我想給他們送一把雨傘」、「像這種情況太多了，每每看到心裡就不好受」；還有不少人想起自己小時候也是過得比較艱難，所以很心疼這對小兄妹的處境，「我當年像他這麼大的時候，家裡也窮得買不起雨傘，去上學的時候就頂著一個肥料袋，看著這個小男孩，我真的很難過」、「我媽媽也是拿塑膠袋做雨衣，那時候很嫌棄，其實，能供我上學已經不錯了」。

也有眼尖網友發現，兄妹倆只有哥哥有披塑膠袋，妹妹什麼都沒有。另一名網友推測，影片中妹妹看起來衣服沒有溼，但頭髮溼了，「說明應該有雨，可能是妹妹躲著，哥哥罩著一起來的，到學校雨小才單獨跑出來。」