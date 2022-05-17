　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

8歲兄妹披塑膠袋冒雨走20公里　只為開學前做1次免費篩檢

記者黃翊婷／綜合報導

中國雲南省紅河縣一名8歲小男孩用塑膠袋當雨衣，帶著7歲妹妹冒雨徒步20公里到學校，只為了在開學前做一次免費的核酸檢測。影片曝光之後，掀起中國網友熱議，紛紛留言表示心疼，「我想給他們送一把雨傘」、「像這種情況太多了，每每看到心裡就不好受」。

8歲小兄妹披塑膠袋冒雨20公里，只為開學前做1次免費篩檢。（圖／翻攝自微博／搜狐千里眼）

▲兄妹倆的家距離學校大約有20公里遠。（圖／翻攝自微博／搜狐千里眼）

根據《搜狐千里眼》報導，紅河縣當地小學要求學生們開學前必須全部做過核酸檢測，一名8歲哥哥因為7歲妹妹就讀的學校比較遠，於是披著塑膠袋陪妹妹一起徒步到學校做篩檢。

普姓老師聲稱，孩子家中經濟較為困難，沒有雨傘，只能披著塑膠袋充當雨衣，他們家距離學校差不多有20公里，來回就有40公里，實在是讓人感覺特別心酸。

影片在網路上傳開後，掀起中國網友熱議及關注，「我想給他們送一把雨傘」、「像這種情況太多了，每每看到心裡就不好受」；還有不少人想起自己小時候也是過得比較艱難，所以很心疼這對小兄妹的處境，「我當年像他這麼大的時候，家裡也窮得買不起雨傘，去上學的時候就頂著一個肥料袋，看著這個小男孩，我真的很難過」、「我媽媽也是拿塑膠袋做雨衣，那時候很嫌棄，其實，能供我上學已經不錯了」。

也有眼尖網友發現，兄妹倆只有哥哥有披塑膠袋，妹妹什麼都沒有。另一名網友推測，影片中妹妹看起來衣服沒有溼，但頭髮溼了，「說明應該有雨，可能是妹妹躲著，哥哥罩著一起來的，到學校雨小才單獨跑出來。」

►草莓網開賣62元快篩試劑　一次可買百劑

ET快訊
「洗衣粉哥」找到了！獨攀雪山失聯205天　離奇尋獲地點曝
《奇異博士》女演員性虐13歲少女　逼和老公玩3P！被判8年徒
今晨14.9℃！16縣市豪大雨　下波鋒面滯留4天時間曝
0+7新制今上路！一圖秒懂4隔離制度　7QA解答「接觸確診怎
仇恨台灣人！中國移民闖南加州台灣教堂開槍1死5傷　下場曝
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

8歲兄妹披塑膠袋冒雨走20公里　只為開學前做1次免費篩檢

凌晨跟5男吃飯　18歲女酒醉「詭異失聯7天」男友崩潰

約餐廳相親！女生「弟妹一起帶」狂點餐13000元　他跑廁所下決定了

音樂系女大生翻牆出校約會確診！害5000人被隔離　隱瞞行程被立案

北大深夜爆學生抗議 ！不滿校方建牆封鎖　微博全面封鎖消息

大陸要建「永久性方艙醫院」！衛健委主任：堅定不移貫徹動態清零

大陸4月經濟數據慘淡！　消費年減11.1%「創逾兩年來新低」

3歲童「掉入下水道」消失！父倒掛救援被卡　眼睜睜看兒被水沖走

快訊／上海：6月1日至6月中下旬全面恢復正常生產生活秩序

北京本土新增54例　12個區今起連三天核酸篩查

楊繡惠宣布「跟白雲在一起」嚇歪大家　開直播：退回陌生人..「脫光會笑到早上」XD

媽想看貓咪們萌樣！監視器一轉　「半甲虎老大」塞爆鏡頭揮拳狂揍

駕駛「紅線上排隊」被開單　怒控警雙標：前面車免罰？

金髮辣妹台上狂晃熱舞　激辣視角網暴動：好暈

「再慢就被埋」南投傳土石流　駕駛抬頭一看秒衝回倒車！

鬼鬼炎亞綸「互吵老藝人」結果他中槍XD　一直被嫌吵...姚元浩問春風：當女友可以嗎

愛紗領《原子少年》重現大嘴巴《喇舌》　睽違6年回歸..扯鮮肉衣服「差點親到」！

台灣大道「從頭走到尾」　她花8小時成功走完25km

萌寵愛亂鑽卡縫隙成「黃金鼠餅」　牠小手猛抓爬出媽笑：吃太胖啦

龍潭14歲少女車禍搶救不治　湧3000網友哀悼：不痛了

8歲兄妹披塑膠袋冒雨走20公里　只為開學前做1次免費篩檢

凌晨跟5男吃飯　18歲女酒醉「詭異失聯7天」男友崩潰

約餐廳相親！女生「弟妹一起帶」狂點餐13000元　他跑廁所下決定了

音樂系女大生翻牆出校約會確診！害5000人被隔離　隱瞞行程被立案

北大深夜爆學生抗議 ！不滿校方建牆封鎖　微博全面封鎖消息

大陸要建「永久性方艙醫院」！衛健委主任：堅定不移貫徹動態清零

大陸4月經濟數據慘淡！　消費年減11.1%「創逾兩年來新低」

3歲童「掉入下水道」消失！父倒掛救援被卡　眼睜睜看兒被水沖走

快訊／上海：6月1日至6月中下旬全面恢復正常生產生活秩序

北京本土新增54例　12個區今起連三天核酸篩查

新店「土地婆」曝光！　就連蛋黃區道路也是她們家的

00878股東逼近50萬人、鴻海全面退出群創　財經HOT 5一次看

連5天6萬多　沈政男曝「壓平曲線」原因！估5／28達高峰

0+7今上路　感染科專家曝這類工作者威脅最大！恐增加重症率

直擊黃宣深夜約會！　被女友調戲「又摸又捏屁股蛋」　

北韓日增近27萬例、6死！　南韓曝1關鍵：實際確診疑多達5倍

0+7今上路　醫曝1事不做專責病房會塞爆

疫情高峰倒數！單日確診上看10萬　指揮中心祭3招對抗

薔薔下半年跨足八大行業！　「將開全台最大的男模會館」

韓國瑜回來了！　藍營金主出奇招拱他出選桃園市長

背心男捷運上「挺一根」…她PO影片怒轟噁心　網酸：女生激凸也算變態？

大陸熱門新聞

凌晨跟5男吃飯　18歲女酒醉詭異失聯7天

約餐廳相親　女生狂點餐13000元

8歲兄妹冒雨走20km　只為做免費篩檢

女大生翻牆出校約會確診！害5000人被隔離

泡芙1組10入　她逛超市拿空盒結帳

87億毛澤東書法遭賤賣！3賊慘了

北大深夜爆學生抗議 ！微博全面封鎖消息

上海6月1日至6月中下旬全面恢復正常生產生活秩序

28歲女居隔5天墜亡！生前求助：哥哥救我

3歲童掉入下水道消失！父眼睜睜看兒被沖走

93歲婦確診病逝！火化後竟活過來了

兒質疑「毛小孩吃的比我貴」母糗秒笑

2個月被偷30件內褲！嫩妹見他真面目崩潰

大陸衛健委主任：提前規劃準備永久性方艙醫院

更多熱門

相關新聞

台中35歲男未打疫苗　確診當天宣告死亡

台中35歲男未打疫苗　確診當天宣告死亡

台中市16日本土個案新增4357例，截至今日累計已有9人死亡，當中最年輕為35歲男性，有糖尿病、痛風性關節炎等慢性疾病，沒有打過疫苗，5月10日快篩陽性後被家屬緊急送醫，但血壓、血氧狂掉，家屬拒絕插管、放棄急救，當日即宣告死亡。

八點檔男星確診　不忌口竟「身體發炎反應」增強

八點檔男星確診　不忌口竟「身體發炎反應」增強

「鹽水」漱口堵新冠毒？陳其邁給答案

「鹽水」漱口堵新冠毒？陳其邁給答案

明預約第4劑！北市65歲↑長者有1000元禮券

明預約第4劑！北市65歲↑長者有1000元禮券

基隆PCR+套餐給藥服務　雙北市民湧現

基隆PCR+套餐給藥服務　雙北市民湧現

關鍵字：

新冠肺炎

讀者迴響

熱門新聞

老公確診前還交合！她推「強免疫力菜單」羞曝躲過2次危機

快訊／桃園男排隊買快篩猝死　PCR檢測結果出爐

降落傘沒開　正妹1000公尺高墜地慘死

男星快篩陽性前「一家7口共吃晚餐」　妻曝最新現況

桃園14歲國中女車禍搶救4天亡　3000人湧入：不痛了

振興醫院院長魏崢確診　親曝個人經驗！

小煜妻「3招自救1歲確診兒」！　冒3症狀快衝急診

天才男曝快篩試劑「水很深」真相　4000人朝聖笑翻

忙到半夜！醫00：56「LINE約視訊看診」　確診病患竟秒回

洗衣粉哥失聯205天找到了！離奇尋獲地點曝

凌晨跟5男吃飯　18歲女酒醉詭異失聯7天

台中35歲男未打疫苗　確診當天宣告死亡

仍有機會領防疫險　羅一鈞：可自選

夜店初體驗就撿屍　19歲乖乖男極度自責獲輕判

「0+7」又幫保險業省錢？　鄉民點名1類人最慘

更多

最夯影音

更多
楊繡惠宣布「跟白雲在一起」嚇歪大家　開直播：退回陌生人..「脫光會笑到早上」XD

楊繡惠宣布「跟白雲在一起」嚇歪大家　開直播：退回陌生人..「脫光會笑到早上」XD
媽想看貓咪們萌樣！監視器一轉　「半甲虎老大」塞爆鏡頭揮拳狂揍

媽想看貓咪們萌樣！監視器一轉　「半甲虎老大」塞爆鏡頭揮拳狂揍

駕駛「紅線上排隊」被開單　怒控警雙標：前面車免罰？

駕駛「紅線上排隊」被開單　怒控警雙標：前面車免罰？

金髮辣妹台上狂晃熱舞　激辣視角網暴動：好暈

金髮辣妹台上狂晃熱舞　激辣視角網暴動：好暈

「再慢就被埋」南投傳土石流　駕駛抬頭一看秒衝回倒車！

「再慢就被埋」南投傳土石流　駕駛抬頭一看秒衝回倒車！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面