連5天破6萬　這政策改了！醫門診爆量：一堆人衝來打疫苗

記者陳俊宏／綜合報導

16日新增6萬1697例本土確診，也是連5天破6萬例。指揮中心宣布，今天（17日）起，放寬確診者同住家人打滿3劑疫苗快篩陰可免隔離。對此，台大前兒科醫師、YouTuber蒼藍鴿表示，「隔離政策」一更改，又有一堆人衝來打疫苗了，門診直接爆量，原來隔離3天比「疫苗副作用」可怕的多，看來所謂的疫苗副作用真的還好。

▼疾管署統計，COVID-19疫苗接種人口涵蓋率第1劑85.95%、第2劑80.82%、追加劑接種率63%。（圖／記者呂佳賢攝）

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蒼藍鴿在「蒼藍鴿的醫學天地」臉書說，醫學上，因為自身疾病而不能打疫苗的人占非常少數，通常在診間的對話是這樣：

患者：醫生，我有XX病，是不是不能打疫苗？



醫生：沒這回事。有XX病免疫力會比平常人更低，更應該打疫苗。



患者：可是聽很多人說疫苗很可怕，不打會怎樣嗎？

醫生：如果害怕就不勉強，政府也沒有強迫。

蒼藍鴿表示，於是患者走出診間的結論就是，「醫生說我有XX病，不適合打疫苗」，其實只是自己不想打而已；結果16日隔離政策一更改，又有一堆人衝來打疫苗了，當天下午晚上疫苗診直接爆量，原來隔離3天比「疫苗副作用」可怕的多，看來所謂的疫苗副作用真的還好。

▼今起放寬確診者同住家人打滿3劑疫苗快篩陰可免隔離。（圖／指揮中心提供）



指揮中心宣布，自今天起，調整確診個案同住家人密切接觸者居家隔離政策，針對完成3劑疫苗接種者，免除居家隔離，改為進行7天自主防疫。針對確診個案同住家人政策如下：

一、完成3劑疫苗接種者得：免居家隔離，但需配合7天自主防疫，期間應遵守自主防疫規範，如需外出工作及採買生活必需品，需有2日內家用抗原快篩陰性證明，有症狀時建議在家休息，並以快篩試劑進行快篩。

二、未完成3劑疫苗接種者：維持「3天居家隔離+4天自主防疫」，隔離期間應留在家中，禁止外出，於隔離期滿後繼續4天自主防疫，另須配合於隔離期間完成匡列時進行快篩，自主防疫期間，如需外出工作及採買生活必需品，需有2日內家用抗原快篩陰性證明，有症狀時建議在家休息，並以快篩試劑進行快篩。

指揮中心呼籲，由於確診個案同住家人為較為親密接觸者，於接觸後可能有發病及感染他人風險，爰應確實遵守自主防疫規範，自主防疫期間，非必要不要外出，外出需有2日內家用抗原快篩陰性證明，且外出應全程佩戴口罩及保持社交距離，禁止餐廳內用餐、聚餐、聚會、出入人潮擁擠場所或與不特定對象接觸。