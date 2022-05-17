醫護都不快篩了「篩了只會讓醫療崩盤」　3張圖曝慘況：確診顧陽性

▲北市聯醫中興院區公費篩檢站。（圖／記者李毓康攝）

記者葉國吏／綜合報導

本土疫情爆發，醫療逐漸崩潰。台灣護師醫療產業工會理事長陳玉鳳在臉書貼出一位護理師的私訊截圖，指出疫情中醫療正在崩潰，護理人員大量確診，最後為了不讓醫療崩盤，現在很多都不願意快篩了。

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▲台灣護師醫療產業工會理事長陳玉鳳在臉書貼出一位護理師的心聲。（圖／翻攝陳玉鳳臉書，下同）

從陳玉鳳貼出的訊息截圖中可以看到，一位護理師表示這波疫情重創整個醫療院所，是她執業以來看過最慘重的。「從醫院發生第一個案例，一個星期的時間，我們全院200多位病人被感染。而且，醫護人員全部感染。」

不過她說，儘管醫護人員都生病還是都上班，形成「確診護士顧陽性病人」的情況。不過政府規定居家隔離的政策卻讓院方跳腳，因為隔離地址只能固定一個，讓確診醫護嚴重短缺，「因為每個護士都有家庭、小孩，誰願意住醫院，誰願意顧確診者？」

最後院方跟醫護人員達成共識，願意居家隔離地址寫醫院者，一天就有一千多元，還願意上班的人，一個班別就兩千多，最後才因此勉強募集到最基本的人力。

該醫護人員痛批，政府隔離政策是美意，卻讓醫療大亂，現在醫院掛號室、藥局面臨停擺，病人面臨斷藥危機，政府沒有後續備案「難怪很多醫護人員都不快篩了，篩了只會讓醫療崩盤。」