　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

台中新光三越氣爆時間點完整還原！總公司2人甩鍋　檢重話怒批

▲▼ 。（圖／資料照，民眾提供）

▲台中新光三越氣爆案釀5死35傷慘劇，全案今天偵結，台中地檢署起訴新光三越總公司等13人。（圖／資料照，民眾提供）

記者白珈陽／台中報導

台中新光三越氣爆案釀5死35傷慘劇，台中地檢署今天（30日）偵結，將新光三越總公司等13人（含法人）依過失致死、職業安全衛生法等罪嫌起訴。檢方歷經10個多月抽絲剝繭，依據證人供述、相關跡證，以及工作群組對話內容，將案發前後過程完整還原，其中新光三越總公司2名被告的推諉之詞，讓檢察官痛批「為達成『營運需求』，未經都發局通過室內裝修許可，還命施工廠商進場施工」。

改裝工程承辦人設立「台中12改裝工程」群組，掌握施工進度

起訴指出，新光三越總公司店鋪開發部課員吳姓男子，是新光三越中港店12樓改裝工程的承辦人，其主管是新光三越總公司同部門副理滑姓女子，2人共同執行該改裝工程；而新光三越中港店店長為許姓男子。

許男去年11月11日簽辦「新光三越台中中港店2025春季改裝案」，規畫對11、12樓改裝，裝修、拆除各由陳姓、吳姓業者承包，設計圖由吳男交付給陳姓包商，今年2月9日閉館後進場施工。

吳姓課員與滑女成立LINE群組「台中12改裝工程」，要求所有施工廠商每日上午11時，在群組內回報施工項目與內容，掌握施工進度，其中還特別要求身為施工現場負責人的陳姓包商業者回報施工狀況，故吳、滑、陳等3人對整體施工工項、順序、各廠商負責的施工內容都很清楚。

氣爆案發時間點完整曝光，3處瓦斯開關未關沒發現，人為疏失害命

然而因要進行改裝工程，2月11日，工人趕在天花板拆除作業之前，陸續將原設置在天花板內的瓦斯漏氣檢知器拆除，致使瓦斯漏氣檢知器所連接的中控室之受信總機，在當天下午陸續顯示故障信號。

2月13日上午10時20分，工程準備進行拆除天花板作業，雖然相關人員以目視巡視瓦斯管線，12樓美食區櫃位中的10處櫃位的小分歧、以及1處大分歧的開關已經關閉，但仍有2處瓦斯總開關、1處大分歧開關沒檢查到，仍未關閉，因此「天花板內的瓦斯主幹管內仍有瓦斯持續供應」。

同日上午10時30分，現場怪手已不慎扯斷天花板內埋藏的水管，至10時48分，怪手更將天花板內的瓦斯主幹管暨相連接的分歧館（整體成T字型）扯落在地，在瓦斯主幹管上鑿出V字型的凹痕。

▲▼ 。（圖／台中地檢署提供）

▲怪手挖破天花板埋藏的水管、瓦斯管。（圖／台中地檢署提供）

此時因瓦斯總開關沒關閉，造成瓦斯不斷從怪手挖壞的瓦斯主幹管之缺口外洩，由於瓦斯比重較空氣輕，持續蓄積在尚未拆除的天花板上方空間內，瓦斯濃度達到爆炸界線時，因另有工人正在使用電動電纜剪，機器運轉時的火花將瓦斯引燃，並且進一步引發氣爆。

▲新光三越中港店氣爆，檢方30日起訴13人。（圖／記者白珈陽翻攝，下同）

▲瓦斯主幹管被怪手挖至掉落、變形。（圖／台中地檢署提供）

新光三越總公司2人責任推給中港店，檢察官重話批評

檢方訊時，滑女辯稱發包後的施工現場管理工作，應由新光三越中港店負責，總公司理論上不需派員到場指揮、監督；吳男也辯，不知現場實際上由何人指揮監督，同樣認為瓦斯管線安全維護應由新光三越中港店負責，總公司並未經手。

檢方認為，滑、吳2人均曾透過他人在LINE群組「台中12改裝工程」內，傳送瓦斯漏氣檢知器已遭拆除等施工進度，但2人身為工程承辦人及上司，卻都未親自或督促新光三越中港店增加消防替代措施，也不清楚誰應負責向施工廠商宣導危害告知。

檢察官甚至重批，「新光三越總公司為了達成『營運需求』而在尚未向都發局申請室內裝修許可之情況下，命施工廠商進場施工。」

至於被總公司推卸責任的新光三越中港店許姓店長，他坦承未主動詢問瓦斯安全部分確有疏忽，也承認施工廠商在本案改裝工程未事先確認。至於針對上述「未申請室內裝修許可」、未在開工前提報消防防護計畫等，他辯稱，已報請台中市政府消防局所屬分隊備查，是因「有時間差」而被耽擱。

其餘新光三越中港店6名幹部、4名承包商，檢方認未盡現場督導責任；怪手司機則說「包商在氣爆前一天，跟我說瓦斯管線已無瓦斯供應」、「事發前未聞到瓦斯外洩」等語。

檢方歷經10個多月偵結，13人依過失致死、職業安全衛生法等罪嫌起訴

中檢今天偵結，新光三越中港店許姓店長依過失致死、職業安全衛生法起訴；李姓怪手司機依準失火罪、過失致死、過失傷害等罪起訴；其餘滑、吳，新光三越幹部、承包商等10人，依過失傷害、過失致死罪嫌起訴；新光三越總公司1名法人，依職業安全衛生法起訴。全案共13人（含法人）遭訴。
 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/28 全台詐欺最新數據

更多新聞
418 1 3725 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
愛吃「1類食物」恐致肝癌！　醫曝震撼研究：小鼠1年內就罹癌
TOYOTA「第6代RAV4」現身！　最新精品級電動車開價1
北車男狂按警報一路逃！黑衣英雄「0秒出手」抱摔制伏　英勇畫面
金豬、巨蟒20種巨獸齊飛！　蔡依林大巨蛋嗨開「萬獸派對」太狂

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

北車男狂按警報一路逃！黑衣英雄「0秒出手」抱摔制伏　英勇畫面曝

屏東警「連開40多槍」逮捕槍砲男！車身滿是彈孔　現場畫面曝

台南女遭男友潑酸！「血肉模糊」求救畫面曝　管理員衝上樓救人

男狂按警報喊「要去中山站」！警持盾牌往上衝　噴辣椒水乘客猛咳

快訊／高捷左營站警報狂響！電梯、空調全停...網驚問：怎麼了

不是標籤是機會！法務部推更生事業群　6企業開出68職缺

孫生開完庭了！走出北院斥責對方「當庭扯謊」：讓證據說話

台北車站驚爆騷動！男攻擊旅客、台鐵站務員

入侵央廣官網放五星旗動機曝　內鬼工程師3被告首開庭全不認罪

悠遊卡漏洞詐82萬！女高中生「只拿3萬買參考書」　判決出爐

中共圍台軍演遇美軍機　雙方無線電內容曝！

妙齡女墜樓亡　母親悲訴草率結案：請把她生前求救當一回事

中共軍演區域多靠近？　國防部：5區域12海浬被劃設在範圍內

蘇紫雲揭「史上最挑釁軍演」　三個不尋常　聞「2027中國攻台」　Tony點關鍵：台灣這樣做最安全

阿信跳〈對你愛不完〉被虧「浪」　丁噹笑「來取經」聊到歪樓了XD

陳意涵組團接尾牙「錢到位都好談」　鍾欣凌首映會直接大跳〈表白〉

共軍進領空海如何應處？　國防部：恐擦槍走火、已定交戰規則

解放軍突圍台軍演！　總統府「對國際秩序的公然挑戰」

海馬士火箭交付超前！　解放軍「正義使命」演習點名喊打：發現目標

解放軍福建海警艦艇喊話影片曝光　「依法管控台島」

北車男狂按警報一路逃！黑衣英雄「0秒出手」抱摔制伏　英勇畫面曝

屏東警「連開40多槍」逮捕槍砲男！車身滿是彈孔　現場畫面曝

台南女遭男友潑酸！「血肉模糊」求救畫面曝　管理員衝上樓救人

男狂按警報喊「要去中山站」！警持盾牌往上衝　噴辣椒水乘客猛咳

快訊／高捷左營站警報狂響！電梯、空調全停...網驚問：怎麼了

不是標籤是機會！法務部推更生事業群　6企業開出68職缺

孫生開完庭了！走出北院斥責對方「當庭扯謊」：讓證據說話

台北車站驚爆騷動！男攻擊旅客、台鐵站務員

入侵央廣官網放五星旗動機曝　內鬼工程師3被告首開庭全不認罪

悠遊卡漏洞詐82萬！女高中生「只拿3萬買參考書」　判決出爐

「低情商3大特點」中了幾個？別再說你只是講話直

黃國昌宣布推出個人寫真集！自曝：不輸新北消防猛男

畫面太好看！「最萌身高差」IU勾邊佑錫同框　露香肩黑色禮服美翻

印度GDP超車日本！躍升全球第4大經濟體　官方放話3年內拚第3

米其林「最新AI智慧輪胎」預告CES發表！安全＆省錢一次滿足

營養師揭露高血壓飲食地雷　提醒「5種食物」不要吃！

剴剴案2年了　許淑華質疑北市府：不強化把關竟選擇「省錢」？

NCT道英親哥孔明驚爆「突發性失聰」！　緊急住院停拍新戲

女子網路約「幣商」面交　2男夥少女搶走18萬

張捷被客人投訴逼道歉　夏如芝心疼發聲：大家都是出來工作的

【中共軍演區域多靠近？】國防部：5區域12海浬被劃設在範圍內

社會熱門新聞

曹西平猝遺體冰存殯儀館　家屬不認領恐成「有名無主屍」

即／台19線「2騎士慘死」疑輾斃！　肇逃者追緝中

乾兒下班喊「我回來了」！開房門驚見曹西平倒地

氣爆前5分鐘傳訊　23歲女樓管衝現場殉職

快訊／乾兒子發現曹西平遺體！胞兄「不願出面處理」

清潔隊集體貪汙！圖利店家驚見7-11

惡霸打媽媽遭親友圍毆　住院落跑遭路人殺死

台南女遭男友潑酸！血肉模糊求救畫面曝

最貪鄉長落跑香港！　涉132案「刑期499年」

雲林台19遭撞雙屍身份曝　至少2車肇逃

快訊／國1今早有狀況　成立緊急應變小組

曹西平完成相驗！遺體暫冰存等家屬「正式委託書」

即／曹西平驟逝相驗　乾兒子悲痛現身殯儀館認屍

即／台南姊弟戀爆爭吵！　男友潑酸後自殘倒血泊亡

更多熱門

相關新聞

即／氣爆5死慘案「13人起訴」！　新光三越4點聲明曝

即／氣爆5死慘案「13人起訴」！　新光三越4點聲明曝

台中新光三越中港店12樓今年2月13日發生嚴重氣爆，釀成5人死亡、35人受傷，全案經台中地檢署偵結，今(30日)依過失致死、職業安全衛生法等，起訴新光三越總公司、新光三越中港店及相關管理、承攬人員等13人。稍早，新光三越發布4點聲明，強調會秉持誠信與負責的態度，面對司法調查，強化社會對新光三越的信賴與肯定。

氣爆前5分鐘傳訊　23歲女樓管衝現場殉職

氣爆前5分鐘傳訊　23歲女樓管衝現場殉職

羅唯仁涉洩漏台積電機密　檢近期將傳喚

羅唯仁涉洩漏台積電機密　檢近期將傳喚

即／台中新光三越氣爆真相曝　總公司總公司等13人起訴

即／台中新光三越氣爆真相曝　總公司總公司等13人起訴

嘉義試槍男移送突亡　因死亡依法不起訴

嘉義試槍男移送突亡　因死亡依法不起訴

關鍵字：

新光氣爆還原偵結起訴

讀者迴響

熱門新聞

曹西平已立遺囑「名下財產積蓄全留給他」

曹西平深夜驚傳家中離世！享壽 66 歲

快訊／曹西平乾兒子首發聲！懇求曹家血親

快訊／震撼彈！林俊傑終於認愛「絕美網紅」　一家四口甜照曝光

曹西平乾兒子是誰？

曹西平家中猝逝　醫示警「7前兆」：很多人無症狀

曹西平猝遺體冰存殯儀館　家屬不認領恐成「有名無主屍」

林俊傑嫩女友背80萬名牌包！　「超狂身家」被起底：房產超多

即／台19線「2騎士慘死」疑輾斃！　肇逃者追緝中

曹西平乾兒子能辦後事了！

光電很慘！　業者嘆「至少倒一半」

從盾牌到重錘！陸軍演海報砸向基隆和高雄港 國軍刺針飛彈兵被壓

乾兒下班喊「我回來了」！開房門驚見曹西平倒地

衣服全被扒光！25歲人質淚揭「性侵地獄」

曹西平生前悲嘆「沒有家人」

更多

最夯影音

更多
中共圍台軍演遇美軍機　雙方無線電內容曝！

中共圍台軍演遇美軍機　雙方無線電內容曝！
妙齡女墜樓亡　母親悲訴草率結案：請把她生前求救當一回事

妙齡女墜樓亡　母親悲訴草率結案：請把她生前求救當一回事

中共軍演區域多靠近？　國防部：5區域12海浬被劃設在範圍內

中共軍演區域多靠近？　國防部：5區域12海浬被劃設在範圍內

蘇紫雲揭「史上最挑釁軍演」　三個不尋常　聞「2027中國攻台」　Tony點關鍵：台灣這樣做最安全

蘇紫雲揭「史上最挑釁軍演」　三個不尋常　聞「2027中國攻台」　Tony點關鍵：台灣這樣做最安全

阿信跳〈對你愛不完〉被虧「浪」　丁噹笑「來取經」聊到歪樓了XD

阿信跳〈對你愛不完〉被虧「浪」　丁噹笑「來取經」聊到歪樓了XD

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

農會解酒泡麵來了！

農會解酒泡麵來了！

「文里補習班」開課啦！今天開箱「農會泡麵」！幫你找到解宿醉的良伴~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面