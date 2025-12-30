台中新光三越氣爆時間點完整還原！總公司2人甩鍋　檢重話怒批

▲台中新光三越氣爆案釀5死35傷慘劇，全案今天偵結，台中地檢署起訴新光三越總公司等13人。（圖／資料照，民眾提供）

記者白珈陽／台中報導

台中新光三越氣爆案釀5死35傷慘劇，台中地檢署今天（30日）偵結，將新光三越總公司等13人（含法人）依過失致死、職業安全衛生法等罪嫌起訴。檢方歷經10個多月抽絲剝繭，依據證人供述、相關跡證，以及工作群組對話內容，將案發前後過程完整還原，其中新光三越總公司2名被告的推諉之詞，讓檢察官痛批「為達成『營運需求』，未經都發局通過室內裝修許可，還命施工廠商進場施工」。

改裝工程承辦人設立「台中12改裝工程」群組，掌握施工進度

起訴指出，新光三越總公司店鋪開發部課員吳姓男子，是新光三越中港店12樓改裝工程的承辦人，其主管是新光三越總公司同部門副理滑姓女子，2人共同執行該改裝工程；而新光三越中港店店長為許姓男子。

許男去年11月11日簽辦「新光三越台中中港店2025春季改裝案」，規畫對11、12樓改裝，裝修、拆除各由陳姓、吳姓業者承包，設計圖由吳男交付給陳姓包商，今年2月9日閉館後進場施工。

吳姓課員與滑女成立LINE群組「台中12改裝工程」，要求所有施工廠商每日上午11時，在群組內回報施工項目與內容，掌握施工進度，其中還特別要求身為施工現場負責人的陳姓包商業者回報施工狀況，故吳、滑、陳等3人對整體施工工項、順序、各廠商負責的施工內容都很清楚。

氣爆案發時間點完整曝光，3處瓦斯開關未關沒發現，人為疏失害命

然而因要進行改裝工程，2月11日，工人趕在天花板拆除作業之前，陸續將原設置在天花板內的瓦斯漏氣檢知器拆除，致使瓦斯漏氣檢知器所連接的中控室之受信總機，在當天下午陸續顯示故障信號。

2月13日上午10時20分，工程準備進行拆除天花板作業，雖然相關人員以目視巡視瓦斯管線，12樓美食區櫃位中的10處櫃位的小分歧、以及1處大分歧的開關已經關閉，但仍有2處瓦斯總開關、1處大分歧開關沒檢查到，仍未關閉，因此「天花板內的瓦斯主幹管內仍有瓦斯持續供應」。

同日上午10時30分，現場怪手已不慎扯斷天花板內埋藏的水管，至10時48分，怪手更將天花板內的瓦斯主幹管暨相連接的分歧館（整體成T字型）扯落在地，在瓦斯主幹管上鑿出V字型的凹痕。

▲怪手挖破天花板埋藏的水管、瓦斯管。（圖／台中地檢署提供）



此時因瓦斯總開關沒關閉，造成瓦斯不斷從怪手挖壞的瓦斯主幹管之缺口外洩，由於瓦斯比重較空氣輕，持續蓄積在尚未拆除的天花板上方空間內，瓦斯濃度達到爆炸界線時，因另有工人正在使用電動電纜剪，機器運轉時的火花將瓦斯引燃，並且進一步引發氣爆。

▲瓦斯主幹管被怪手挖至掉落、變形。（圖／台中地檢署提供）

新光三越總公司2人責任推給中港店，檢察官重話批評



檢方訊時，滑女辯稱發包後的施工現場管理工作，應由新光三越中港店負責，總公司理論上不需派員到場指揮、監督；吳男也辯，不知現場實際上由何人指揮監督，同樣認為瓦斯管線安全維護應由新光三越中港店負責，總公司並未經手。

檢方認為，滑、吳2人均曾透過他人在LINE群組「台中12改裝工程」內，傳送瓦斯漏氣檢知器已遭拆除等施工進度，但2人身為工程承辦人及上司，卻都未親自或督促新光三越中港店增加消防替代措施，也不清楚誰應負責向施工廠商宣導危害告知。

檢察官甚至重批，「新光三越總公司為了達成『營運需求』而在尚未向都發局申請室內裝修許可之情況下，命施工廠商進場施工。」

至於被總公司推卸責任的新光三越中港店許姓店長，他坦承未主動詢問瓦斯安全部分確有疏忽，也承認施工廠商在本案改裝工程未事先確認。至於針對上述「未申請室內裝修許可」、未在開工前提報消防防護計畫等，他辯稱，已報請台中市政府消防局所屬分隊備查，是因「有時間差」而被耽擱。

其餘新光三越中港店6名幹部、4名承包商，檢方認未盡現場督導責任；怪手司機則說「包商在氣爆前一天，跟我說瓦斯管線已無瓦斯供應」、「事發前未聞到瓦斯外洩」等語。

檢方歷經10個多月偵結，13人依過失致死、職業安全衛生法等罪嫌起訴

中檢今天偵結，新光三越中港店許姓店長依過失致死、職業安全衛生法起訴；李姓怪手司機依準失火罪、過失致死、過失傷害等罪起訴；其餘滑、吳，新光三越幹部、承包商等10人，依過失傷害、過失致死罪嫌起訴；新光三越總公司1名法人，依職業安全衛生法起訴。全案共13人（含法人）遭訴。

