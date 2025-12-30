解放軍圍台軍演　王毅：對台獨挑釁有力反制

▲大陸外長王毅。（圖／路透）



記者蔡紹堅／綜合報導

解放軍30日持續在台灣周邊軍演，中國大陸外交部長王毅表示，台灣問題是中國的內政，是中國核心利益的核心，針對台獨勢力的不斷挑釁，以及美國大規模對台售武，當然堅決反對，有力反制。

王毅30日出席在北京舉行的2025年國際形勢與中國外交研討會開幕式，他提到，今年是台灣回歸祖國80週年，實現祖國完全統一是在依法維護國家主權領土完整，是必須完成的歷史使命。

王毅指出，他們看到越來越多的國家和中國站在一起，不僅重申堅持一個中國原則，承認台灣是中國的領土，還明確反對一切台獨分裂行徑，支持中國的統一大業，「任何企圖阻擋這一歷史大勢的倒行逆施都必將以失敗告終。」

▼解放軍軍演。（圖／翻攝東部戰區）



王毅也提及中日近期的風波，他說，就在這個世界各國人民汲取歷史教訓、共謀和平發展的特殊年份，當年發動侵華戰爭的日本，不僅不深刻反省自身犯下的種種罪行，其現職領導人竟然公開挑戰中國領土主權、挑戰二戰歷史結論、挑戰戰後國際秩序。

王毅強調，對此，所有愛好和平的國家、所有不希望悲劇重演的人民都絕不答應，「我們必須高度警惕日本軍國主義沈渣泛起，必須堅決捍衛用鮮血換來的二戰勝利成果，必須有效維護來之不易的和平穩定。」

對於中美關係，王毅說，過去一年中美關係歷經起伏震蕩，實現了總體動態穩定，這符合中美兩國人民的共同利益，也符合國際社會的共同期待，「中美關係是當今世界最重要的雙邊關係之一，中美兩國的戰略選擇影響世界歷史的演進方向。」

王毅提到，一年來，他們堅持從自身與世界的整體和長遠利益出發，看待和處理這種關係，在重大原則問題上立場堅定，態度鮮明，在涉及中國核心利益問題上針鋒相對，寸步不讓。同時，同美方接觸對話，尋求合作，推動美方理性客觀看待中國，通過協商對話解決雙方分歧。習近平主席同特朗普總統四次通話，多次通信。

王毅強調，一年來，中美關係發展的實踐證明，能不能做到相互尊重、和平共處、合作共贏，這是中美關係能否穩定發展，造福世界的關鍵所在。中美合則兩利鬥則俱傷，居高臨下行不通，言行不一不可取，「中美必須在平等、尊重、互惠的基礎上，尋找解決各自關切的辦法，探索出兩個大國的正確相處之道。」