俄軍在「鋼琴裡」藏手榴彈　意圖誘殺10歲烏克蘭女孩

▲一對布查母女回家之後，發現家裡的鋼琴被俄軍藏手榴彈。（圖／翻攝自Breaking News USA）

記者林彥臣／綜合報導

俄軍又被揭發一件在烏克蘭的變態事蹟，一對住在基輔近郊布查（Bucza）的母女，在開戰不久之後，被迫逃離家園，最近才返回家中，除了發現家裡被洗劫一空之外，10歲女兒的鋼琴裡面還被發現藏了一枚手榴彈，擺明了就是意圖誘殺回家的女兒。

根據《每日郵報》報導，在俄羅斯入侵之後，曼科（Tatiana Monko）被迫離開她們在布查的家，直到上周才帶著10歲女兒達麗娜（Daryna）回到家中。

一回到家中查看，家中值錢的東西被洗劫一空，達麗娜最愛的樂團親筆簽名海報也被撕碎，但她回到家裡最想做的一件事，就是彈鋼琴。

不過，媽媽注意到了鋼琴上的獎盃被移動過了，立刻阻止了正準備彈鋼琴的女兒。

掀開琴蓋一看，媽媽發現了一顆 VOG-25P 手榴彈附在鋼琴的琴槌上。

媽媽當場氣炸表示，「我要讓全世界知道，這群混蛋做了什麼！」

媽媽說，女兒6歲開始學習唱歌和下棋，去年她在地區西洋棋錦標賽中獲得第四名，現在還在劇院演播室與電視劇中客串角色，最近2年開始學習鋼琴和手風琴。

媽媽強調，我們不知道還有多少才華橫溢的烏克蘭兒童，將面臨這場戰爭的危險，也不知道其中有多少人被俄羅斯人殺害或綁架，「我的達麗娜會唱歌，會讀詩，但她曾經的幸福生活被俄羅斯人毀了。」

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