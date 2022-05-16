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夜店初體驗就撿屍！19歲乖乖男「極度自責」　誠意打動她獲原諒

▲▼南韓首爾梨泰院的同志夜店，陸續傳出新冠肺炎感染者（示意圖／取自Pixabay）

▲高姓男子夜店「撿屍」性侵得逞，事後被罪惡感折磨。（圖／示意圖，與本案無關／取自免費圖庫pixabay）

記者黃哲民／台北報導

北市一名高姓男子前年初次到夜店見識，還模仿別人「撿屍」性侵得逞，但他自幼家教嚴格，犯案後深感罪惡，不僅上吊輕生獲救，還為此罹患憂鬱症而中斷大學學業，受害女子被高男一再道歉的誠意打動，同意以50萬元和解，台北地院審理認為高男有情堪憫恕之處，依乘機性交罪減刑輕判1年8月徒刑、緩刑3年，須提供100小時義務勞務，可上訴。

判決指出，本案發生於前年（2020年）8月1日凌晨，當時年僅19歲的高男和朋友到北市信義區一家夜店見識夜生活，邂逅本件受害女子，高男搭訕攀談發現對方喝醉了，高男萌生撿屍性侵的壞念頭，當天凌晨2時許見女方醉得意識模糊，把她帶到店外路邊就地性侵得逞。

高男完事後快閃，受害人渾身酒氣、所穿洋裝繫帶鬆脫而衣衫不整，在大馬路上蹣跚，她攔計程車要回家但說不清楚地址，把包包扔在車內就逕自離開，小黃運將連忙報案，警員趕來護送上身半裸的受害人就醫驗傷，調閱監視畫面查出高男涉嫌性侵。

▲桃園市賴姓男子遭指控替入監服刑友人照顧其還在念國中的外甥女，竟趁家中無人趁機性侵得逞。（示意圖／Pixabay）

▲受害女子爛醉遭撿屍性侵後留在原地，幸虧警方獲報及時趕來救援。（示意圖／Pixabay）

高男到案全部認罪，受害人驗傷從內褲採到的男性DNA，也跟高男相符。檢方指女方就醫驗出體內有相當劑量的鎮靜藥物成分，懷疑高男下藥迷姦，起訴他涉犯以藥劑加重強制性交罪嫌，法定刑為7年徒刑起跳。

法官查明受害女子就醫時抽血所驗體內酒精濃度，換算成呼氣酒精濃度約為每公升1.965毫克到2.065毫克，堪稱已經爛醉，但她體內的藥劑成分，卻是來自她平時因重度憂鬱症就醫所領取的藥物，無法證明是高男下藥所為。

法官除改依法定刑3年以上10年以下徒刑的乘機性交罪論處，並查出高男自幼家教嚴格，讀大學後在外租屋才有機會脫離家長管教，他到夜店體驗放飛自己，因年少氣盛加上受氛圍影響，無法自我克制而犯下本案，被起訴後羞慚難當、無法原諒自己，竟上吊輕生，幸好及時被家人發現救回。

法官指高男於審理期間始終深感罪惡、對犯行耿耿於懷，也因此罹患憂鬱症而中斷大學學業，他一再向受害女子表達歉意與賠償意願，受害人最終被高男誠意打動，答應以50萬元和解，高男已經付清。

法官認定高男努力彌補自己過錯、付出相當代價，已真誠悔悟，加上他讀國小、高中都參與過志工活動，本性不惡，本案犯行有情堪憫恕之處，因此減刑輕判1年8月徒刑，並宣告緩刑3年，以免入監害他的前途化為烏有，但須提供100小時義務勞務並接受法治教育4場次，建立正確法律觀念、記取教訓，全案可上訴。

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