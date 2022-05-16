日本甜美女偶像私下開「變裝店」　逼未成年少女陪酒遭逮

▲永田花乃因涉嫌違反風俗營業法遭到警方逮捕。（圖／ig／panyamelt）



記者王佩翊／編譯

日本一名以「panyamelt（パニャメルト）」藝名活動的地下女偶像永田花乃在自己開設的變裝咖啡廳內，要求女店員陪酒，違反風俗營業法，遭到警方逮捕。不僅如此，其中有2名女店員年僅17歲，尚未成年。同樣被逮的還有另一名經營者河野祐樹，不過他被逮後堅決否認犯行，並稱自己沒有參與經營。

根據《朝日新聞》報導，23歲的日本地下偶像永田花乃以「panyamelt」的藝名聞名，而她除了演藝事業外，還與另一名男子河野祐樹共同經營變裝咖啡廳「DENPA ROOM」。不過根據警方調查，該咖啡廳並未取得東京都公安委員會所發放的風俗營業許可證，但卻在店內提供陪酒服務。

據悉，「DENPA ROOM」於2021年11月開業後，長期讓女性店員身穿巫女、女警以及幼稚園女童的制服陪男顧客喝酒，單日營業額高達15萬日幣（約新台幣3萬4545元）。警方16日依違反風俗營業法逮捕永田花乃與河野祐樹，永田被逮後隨即坦承犯行，但河野祐樹堅稱自己並未參與經營。

根據警方深入調查，店內有2名女性店員年僅17歲，而2名嫌犯讓未成年少女在店內工作並陪酒，也有違反風俗營業法的嫌疑。相關消息傳出後，粉絲大感震驚，不過永田花乃目前已經將推特帳號轉為私人帳號。

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