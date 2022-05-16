獨／疫情燒進「台鐵大腦」　調度總所爆10多人確診

▲疫情燒進「台鐵調度總所」，部分時段採就地控制、調度車輛緊急因應 。（圖／記者李毓康攝）



記者李姿慧／台北報導

台鐵確診人數超過200多人，且不斷飆升，疫情也燒進宛如台鐵的大腦、負責路線上車輛調度的「調度總所」，已13到14人確診，影響車輛控制和調度人力，台鐵竹南-新烏日、台南-高雄等部分時段自行採就地控制、調度車輛緊急因應。

目前約有1.5萬多名員工的台鐵確診人數遍地開花，迄今累計超過200多人，攸關台鐵列車運行最關鍵的「調度總所」有台鐵大腦之稱，負責監控和安排線上所有列車按照時刻表行駛，以及突發狀況下的列車調度、聯繫，讓列車準時、安全運行抵達，不過卻傳出疫情也燒進「台鐵的大腦」，調度總所約有13人到14人確診，部分地區列車控制台人力受到影響。

[廣告]請繼續往下閱讀...

台鐵表示，調度總所確實有多人確診，但運作都是正常，針對竹南-新烏日、台南-高雄等區間，部分時段若人力不足，則可自行採就地控制調度車輛因應，未來也將會依照疫情和人員確診情況，不分區段及部分時段改就地控制，維持列車運行。

台鐵目前已有近30名司機員和列車長確診，另有19人居家隔離，自今(5/16)日起，96列區間車停駛，由於中央流行疫情指揮中心今宣布，明天(5/17)日起，確診者同住家人打滿3劑「可0+7免隔離」，也讓台鐵人力吃緊情況可趨緩，台鐵表示，本周三(5/18)將針對減班情況再次開會檢討，居隔人數變少後，情況將可回穩，且旅客量大幅下降，單日旅客量僅20到30萬人次，比去年同期減少約6.5%，除非確診人數大幅增加，否則預估5月底前應不會再有第二波減班計畫。