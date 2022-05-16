天有異象？南非3.5m「利齒巨怪」驚躺岸邊　網嚇瘋：事情大條了

記者葉睿涵／綜合報導

南非Kommetjie海岸近期有一隻長達3.5公尺，吸盤上長滿尖銳利齒的巨型魷魚被罕見沖上岸，嚇壞了不少在海邊遊玩的旅客，也吸引了不少人前去一探究竟。儘管這隻大王魷魚的照片非常特別，不過也有許多網友擔心，近期巨魷出現在海岸的案例頻傳，可能是「要出大事的徵兆」或是「大地震可能要爆發了」。

綜合外媒報導，南非這隻被沖上海岸的巨魷體型大得驚人，沙灘上的遊客見到牠之後，有的嚇得連忙逃走，但也有不少人被其吸引，紛紛圍在這頭巨獸身邊圍觀。當地44歲女子保盧斯（Ali Paulus）在得知巨魷被沖上岸的消息後，立刻帶著自己一對著迷於野生動物的兒子，一同前往海灘去一探究竟。

保盧斯表示，「我從來沒見過這樣的東西，這隻魷魚讓我印象最深刻的是牠們觸鬚吸盤內居然還長了鋒利的牙齒，真是讓人深感驚奇。不過可惜的是，巨魷在被沖上岸時就已經死去，我猜這隻大魷魚是被船隻的螺旋槳擊中後死亡的。」

Incredibly rare giant squid monster with razor-sharp teeth terrifies beachgoershttps://t.co/MUPN000H8D pic.twitter.com/DWnGpjMtjY — Daily Star (@dailystar) May 6, 2022

來自好望角防止虐待動物協會（SPCA）的野生動物官員弗里德曼（Jon Friedman）表示，由於有些漁民在巨魷沖上岸後，就立刻割走了魷魚的肉和重要器官，「這些部分本可以讓我們了解牠的年齡、飲食和死亡原因」，但他現在只能為博物館「搶救出一些組織樣本」，還好保盧斯及時地拍了幾張照片。

南非被沖上岸的「大王魷魚」是世上最難以捉摸的深海生物之一，人們一般在海邊很難見到牠的蹤影，就連研究人員也是到2001年才首次見到活著的深海巨魷，因此當保盧斯將牠的照片放上IG後，立刻就吸引了不少網友注意，他們紛紛留言表示，「我從來沒見過這麼大的海洋生物」、「可憐的大魷魚，牠就這樣死去真的太令人難過了」。

不過也有網友認為，深海巨魷被沖上岸的機率不高，加上日本海岸不久前也出現過巨魷的蹤影，讓眾網友不禁擔心是不是天有異象，「通常是深海出現了變化才會有這種異象發生」、「是不是要爆發大地震了」、「感覺要提高警惕」。

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