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日本80kg深海巨怪被沖上岸！　網見超大遺體嗨了：可以做200盤壽司

記者葉睿涵／綜合報導

日本福井縣烏古海灘20日有一隻長約3公尺的巨型魷魚被沖上岸，而且這隻大王魷魚被發現時居然還活著，嚇壞了在海灘遊玩的旅客。影片曝光後，不少網友都很擔心，這樣的異象可能象徵著有地震要發生了，但也有網友幽默表示，「魷魚這麼大，應該可以做成200盤壽司吧？」

綜合外媒報導，日本當地時間20日上午10點，一隻3.35公尺長、80公斤重的大王魷魚，被發現沖上烏古海灘，還在淺水區域無力地輕擺觸手，吸盤也依然有力，似乎想要宣告牠仍然活著。這頭海底巨獸的突然出現，震驚了海灘遊客，於是他們立刻通報地方政府派人處理。

當地官員告訴《每日新聞》，巨型魷魚活著被沖上岸極不尋常；儘管魷魚剛被發現時還有生命跡象，不過由於牠的身體太過虛弱，專家們在趕到現場前，牠就已經支撐不住過世了。目前這頭巨魷的遺體已被送到位於酒井縣的越前松島水族館冷凍保存，並將於4月29日開始展出。

大王魷魚是世界上最長的軟體生物，平常主要生活在深海區域，在海邊的身影非常罕見，在海岸發現仍活著的大王魷魚的機率更是非常低。《每日星報》指出，深海巨魷最長可以長到13公尺長，牠們可怕的體型過去經常讓人們聯想到挪威神話中的海怪。

大王魷魚被沖上岸的影片曝光後，瞬間掀起了一波熱議，不少網友擔心，「這該不會是地震警訊吧？」、「每次有深海生物出現之後都會發生地震」，但也有網友幽默地表示，「這頭魷魚這麽大，應該可以做成200盤壽司吧？」

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