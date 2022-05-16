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大陸 大陸焦點 特派現場

3歲童「掉入下水道」消失！父倒掛救援被卡　眼睜睜看兒被水沖走

▲▼西安男童掉下水道。（圖／翻攝自央視）

▲西安男童掉下水道。（圖／翻攝自央視）

記者鄭思楠／綜合報導

西安近日發生一起驚悚事故，一名3歲男童日前在和爸爸手牽手走路時，不慎掉進下水道，目前仍未被找尋到。父親悲痛回憶，兒子掉進去後，當時仍聽見兒子的哭聲，他打開了手機的燈照明，看到兒子坐在洞底。之後父親幾次嘗試救援未果，最後眼睜睜地看著兒子被沖向遠處，直至消失。

綜合陸媒報導，14日下午，在出事的下水道口旁，男童父親楊男講述事發情形，「我手和頭都已經探進去了，看到孩子坐在那哭，但就是夠不著。」

楊男講述，12日晚7時，他從西安市鄠邑區大王街道驅車，前往舅舅家惠西村聚餐後，晚上9時左右和老婆帶著6歲的女兒和3歲的兒子準備開車回家。

在取車的路上，四人一行經過北三環下的橋洞時，楊男牽著兒子走在前面，妻子牽著女兒走在後面。突然，兒子從楊男自己手中「溜」了下去，此時他才發現，路面有個下水道口，沒有蓋上蓋子，孩子掉進下水道了。

▲▼西安男童掉下水道。（圖／翻攝自央視）

▲父親眼看自己兒子被沖走。（圖／翻攝自央廣網）

楊男聽見兒子的哭聲，打開了手機的燈照明，能夠看到兒子坐在洞底。水流雖然不深，但是很急。楊男讓妻子抓著他的腳，自己倒著進入，在手和頭都進入洞內，發現兒子已被水流沖到了旁邊的管道內。

順著手機的燈光看去，楊男發現兒子坐在管道裡面，而自己卻因為肩膀卡在了洞內無法深入，手完全夠不著兒子。在艱難嘗試了幾次未果後，楊男眼睜睜地看著兒子被管道裡的流水沖向遠處，直至消失。

當地人說，之前並沒有這個下水道。由於橋洞地面地勢低窪，每當雨水天氣會積水很深，交通不便，後來有人在橋下打了一個洞，連通地下的管道用於排水。家屬說，這塊下水道口的「鐵板」（蓋子）晴天時會蓋上，下雨地面有積水時，則會打開進行排水，並未進行固定。楊男回憶，當時蓋子並沒有蓋上，也未見路面有積水，「事發當晚，蓋子就放在旁邊。」

▲▼西安男童掉下水道。（圖／翻攝自央視）

▲目前搜救仍在進行中。（圖／翻攝自央視）

西安市未央區一工作人員稱，事發後，當地多個部門全力進行搜救，組織出動救護車、防汛車、疏通清淤車、潛水員及專業救援人員等，並邀請市政管網專家分析研判，出具救援方案。

15日，在事發地不遠的一處下水井道排查搜救現場，工作人員在對管道進行通風、空氣檢測後，身著專業裝備的搜救人員隨後進行了水下搜救工作。據現場工作人員透露，從事發後，救援工作一直都在持續。

據了解，搜救人員對事發地點附近幾公里內的下水井管道逐一進行了排查，搜救人員進不去的管道則有水下機器人進去探測。

目前，搜救處置工作仍在進行，事故原因也正在調查。

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