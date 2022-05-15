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2歲童高燒42.4℃「沒病床」　他批：陳時中才說空床率50%

▲▼2歲童高燒42.4℃「沒病床」　國民黨：陳時中才說空床率50.9%？（圖／何志勇臉書）

▲2歲童高燒42.4℃「沒病床」　國民黨：陳時中才說空床率50.9%。（圖／何志勇臉書）

記者徐政璿／台北報導

基隆1名2歲男童染疫高燒42.4度，衛生局聯繫5家醫院均無兒童重症空床，最後轉至台北榮總急救仍告不治。對此，國民黨文傳會副主委何志勇表示，指揮中心才說「空床率50.9%」，今就有基隆2歲兒童高燒，問到第6間醫院才有病床，此舉無疑是打在父母們心裡的重重一擊，不會有任何父母親可以接受。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞今下午疫情記者會中說明基隆男童事件，家屬通知衛生單位後，經由救護車送往衛福部基隆醫院，晚上7時43分急診逕行檢傷分類，當時男童燒到攝氏42.4度、呼吸急促、脈搏過速，疑似為病毒性腦炎，衛生局聯繫基隆長庚醫院、台北三總、馬偕、台大都沒病床，最後決定轉至台北榮總兒童重症病房。

對此，何志勇表示，民進黨當然會推給疫情，推給大環境，但指揮中心才說「空床率50.9%」，今天就有基隆2歲兒童高燒，問到第6間醫院才有病床，最後不治身亡，這真的是打在父母們心裡的重重一擊，不會有任何父母親可以接受。

何志勇說，「生育率最大的阻礙，就是政府沒有當孩子們的後盾。未來歷史將會記載，台灣人口結構的崩壞，是從蔡英文總統開始」。衛福部長陳時中投書外媒的「新台灣模式」，現在聽起來相當諷刺，也和事實相反。

他表示，今年1到4月台灣的總出生人口是46,764人，換算成全年約14萬人。2016年政權交替出生人數是20.8萬，民進黨執政一路下滑，到2020年是16.5萬，已經跌破下限；2021年受疫情影響是15.4萬，然後今年剩14萬。

何志勇提醒，無論朝野在茲念茲如何招募充足的國軍來確保國家安全、穩定台海局勢，一旦台灣沒有年輕人，這些都是空談。

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