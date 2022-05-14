「Apple TV將推便宜新機種！」郭明錤爆料　果粉關注5千元是否有找　

▲天風國際分析師郭明錤預測，蘋果今年會推出更便宜的Apple TV。圖為已上市的Apple TV 4K 。（圖／翻攝蘋果官網）

記者李錦奇／綜合報導

天風國際分析師郭明錤，在推特發表最新預測，他認為蘋果將在今年下半年推出更便宜的 Apple TV 機型，這項積極戰略，將有助縮小與競爭對手的差距。

對照蘋果目前正在販售的Apple TV，以去年4月發表的新一代Apple TV 4K來說，32GB 存儲起價為 179 美元（台灣蘋果官網售價為新台幣5590元），64GB 型號售價為 199 美元（台灣蘋果官網售價為新台幣6190元）。另外，上一代 Apple TV HD，也還在架上販售，32GB 存儲空間的台灣蘋果官網售價為新台幣4690元。

換言之，如果郭明錤預測成真，下半年推出的平價版 Apple TV，起售價有可能接近5千元或低於5千元。

郭明錤的最新發文指出，蘋果將在今年下半年推出新版 Apple TV，改善成本架構，蘋果在經濟衰退期間，整合硬件、內容和服務的積極戰略，將有助縮小與競爭對手的差距。

▼郭明錤預測蘋果今年將推出更便宜的 Apple TV。（圖／翻攝推特/郭明錤）

最新款Apple TV 4K 是在去（2021）年4月推出，價格跟上一代一樣，但搭配全新設計的 Siri Remote 和升級的 A12仿生晶片。不過，Apple TV 比起同業的產品，貴上許多。如果今年下半年真推出更便宜的新產品，將有助跟對手競爭。

外媒《9to5Mac》指出，蘋果長期以來一直表示，Apple TV 功能更強大的晶片，有助它成為某種遊戲機，尤其是隨著 Apple Arcade 的推出。然而，儘管 Apple 盡了最大努力，但Apple TV 並沒有真正成為一款遊戲設備。

今年4月，彭博社記者 Mark Gurman也曾指出，蘋果仍在開發一款新的 HomePod 產品，新產品結合了喇叭、Apple TV 功能和 FaceTime ，但也因此，售價會比目前的Apple TV 4K 更貴。

▼Mark Gurman認為，蘋果新的HomePod產品，將結合喇叭、Apple TV 功能和 FaceTime 。（圖／取自MacRumors）