郭明錤：蘋果可能放棄Lightning充電　最快明年改採USB-C

▲郭明錤預測iPhone 15將會改採用USB-C接孔。(示意圖/記者吳珍儀攝)



記者吳珍儀/綜合報導

根據供應鏈調查,天風國際分析師郭明錤指出,蘋果將在2023年推出的iPhone 15上放棄 Lightning連接器,改採用USB-C。

過去幾年不斷有傳言指出,蘋果未來將在iPhone取消Lightning改採用USB-C。在一系列新推文中,郭明錤表示,蘋果iPhone 15可能就會採用。

然而郭明錤推文指出,這些是基於預測與調查,而非來自供應鏈的證據。如果消息屬實,2023年將成為Lightning連接器在13年後成為蘋果主要充電線的標誌性的一年。

(1/2)

My latest survey indicates that 2H23 new iPhone will abandon Lightning port and switch to USB-C port. USB-C could improve iPhone's transfer and charging speed in hardware designs, but the final spec details still depend on iOS support.