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女學生「褻瀆上帝」遭穆斯林拖出教室！　亂石打死再放火焚屍

▲▼女學生「褻瀆上帝」遭穆斯林亂石打死。（圖／翻攝自推特）

▲女學生塞繆爾（Deborah Samuel）因「褻瀆上帝」遭穆斯林亂石打死。（圖／翻攝自推特）

記者張方瑀／綜合報導

奈及利亞一名基督教女學生在班上Whatsapp群組裡表示，不該發送過多宗教的無稽之談，結果就被班上的穆斯林學生指控褻瀆上帝。對話內容傳開之後，多名穆斯林激進份子立刻衝進學校，將女學生用亂石砸死後放火焚燒，而在警方逮捕嫌疑人後，大批穆斯林青年更上街示威要求釋放犯人，讓政府不得不頒布宵禁。

綜合外媒報導，住在奈及利亞北部索科托（Sokoto）的女學生塞繆爾（Deborah Samuel）是一名基督徒，她日前在班級的Whatsapp群組裡表示，宗教訊息的發文太多了，「這個群組不是為了發送無聊東西而建立的，建立它是為了發送校內問題，例如考試或作業，不是為了這些無稽之談。」

結果班上的穆斯林同學立刻回覆說，塞繆爾的行為是褻瀆了上帝，而這段對話也開始在穆斯林學生中流傳。不久後，一群穆斯林激進份子衝進學校抓捕塞繆爾，而她在警衛的保護下躲進保安室，結果仍被這群穆斯林找到，他們將塞繆爾拖出教室後，直接用亂石打死，最後放火焚燒屍體和學校大樓。

目前已經有兩名兇手遭逮捕，他們行兇的殘忍畫面也在推特上曝光。不過，大批穆斯林青年14日走上街頭示威，砸毀基督徒經營的商店，還沿路焚燒輪胎，要求警方釋放兩名犯人，而當地州長也立刻實行24小時的宵禁，希望能平息示威。

▲穆斯林青年上街示威要求釋放嫌犯。

事實上，宗教衝突在奈及利亞十分常見，該國是非洲人口最多的國家，北部以穆斯林為主，而南部大多數是基督徒。雖然「褻瀆上帝」的罪名並不在奈及利亞憲法中，但少數北部省份仍執行嚴格的伊斯蘭律法。在傳統伊斯蘭律法中，對宗教嘲笑、蔑視，或否認任何基本信仰都能被判處死刑。

謀殺事件爆發後，抗議群眾也包圍了奈及利亞穆斯林最高精神領袖阿布巴卡三世（Muhammad Sa'ad Abubakar III）的住所，因為他譴責了這起殺戮事件，並要求相關人員接受審判。索科托州長也下令關閉學校，並對這起事件進行調查。

索科托州立大學教授佩羅吉（Farooq Kperogi）在推特憤怒表示，「以褻瀆為為名而毫無意義殺人的行為在北方已經持續太久，必須立刻停止，地方政府應該立刻逮捕罪犯，如果不這樣做，殘忍野蠻的行為就會持續下去。」

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關鍵字：

穆斯林奈及利亞伊斯蘭教基督教

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