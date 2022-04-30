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阿富汗清真寺「自殺炸彈攻擊」至少50死　他驚恐：到處都是屍體

▲▼阿富汗首都喀布爾（Kabul）哈利法薩西布清真寺（Khalifa Sahib Mosque）29日發生爆炸，造成至少50死。一名信徒衣服血跡斑斑。（圖／達志影像／美聯社）

▲哈利法薩西布清真寺（Khalifa Sahib Mosque）29日發生爆炸，造成至少50死。一名信徒衣服血跡斑斑。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／編譯

阿富汗首都喀布爾（Kabul）哈利法薩西布清真寺（Khalifa Sahib Mosque）29日發生爆炸，寺方負責人亞加（Sayed Fazil Agha）表示，一名自殺炸彈客混入人群，趁機引爆炸彈，導致至少50名信徒死亡。他說，當時「黑煙四處瀰漫，到處都是屍體」，其姪子也不幸喪生，「我活下來了，卻失去所愛的人。」

《路透社》報導，29日下午，一群遜尼派穆斯林祈禱結束後，準備展開誦經儀式（Zikr，又拼作Dhikr），未料遭遇災難。雖然誦經是穆斯林宗教儀式，卻被部分強硬遜尼派團體視為異端。當局目前尚不清楚幕後黑手是誰。

居民薩比爾（Mohammad Sabir）表示，他看見傷者被抬上救護車，「爆炸聲非常大，我以為我的耳膜要破了。」一名公衛界消息人士透露，喀布爾的醫院已接收66具遺體及78名傷患。據悉，至少10人情況危急，20人被送入燒燙傷專責病房。

▲▼阿富汗首都喀布爾（Kabul）哈利法薩西布清真寺（Khalifa Sahib Mosque）29日發生爆炸，造成至少50死。（圖／路透）

▲清真寺爆炸後，信徒紛紛撤離現場。（圖／路透）

塔利班發言人穆賈希德（Zabihullah Mujahid）誓言找到兇手、予以懲罰。美國及聯合國駐阿富汗代表團也發聲譴責，聯合國秘書長的阿富汗副特使克努森（Mette Knudsen）說，案發當時，至少2名聯合國人員及家屬正在清真寺內，「任何言語都不足以譴責這種卑鄙行為。」

儘管塔利班宣稱，他們基本上已經消滅伊斯蘭國（IS）境內分支、充分確保阿富汗的安全，但國際官員及分析人士認為，重燃衝突的風險依然存在。事實上，阿富汗近幾周頻傳爆炸案，光是過去10天就發生11起恐怖攻擊，造成數十位平民喪生，而且什葉派及遜尼派都遭波及。

28日，北部城鎮馬扎里沙里夫（Mazar-i-Sharif）2輛載著什葉派穆斯林的休旅車遭炸彈攻擊，至少9人死亡。22日，東北部城鎮昆都士（Kunduz）一座遜尼派清真寺爆炸，至少33人喪生。

阿富汗清真寺爆炸　釀33死43傷！一周內連環爆「已55人喪命」

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