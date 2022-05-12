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懂投胎！非洲「最有錢小孩」10歲了　富爸爸霸氣送千萬藍寶堅尼

▲▼奈及利亞Muhammed Awal Mustaphaa滿10歲，今年生日禮物是一輛藍寶堅尼。（圖／翻攝自IG）

▲ 左為9歲的穆罕默德，右為他和他的10歲生日禮物。（圖／翻攝自IG）

記者陳宛貞／綜合外電報導

奈及利亞男童穆罕默德（Muhammed Awal Mustapha）因為擁有富爸爸，從小享盡榮華富貴，號稱史上最年輕富豪、非洲最富有的小孩，滿6歲時就獲得一棟豪宅。他近期歡度10歲生日，爸爸也大方送上一輛價值千萬的黃色藍寶堅尼超跑。

根據《每日星報》，穆罕默德的千萬富豪老爸穆斯塔法（Ismailia Mustapha）4月29日在IG發文，可見剛滿10歲的穆罕默德站在一輛黃色藍寶堅尼超跑前，和他價值30萬英鎊（約新台幣1094萬元）的生日禮物開心留下合照。

穆斯塔法在文中寫下，「有像你一般的兒子是我們對生活充滿期待的理由，你的笑容就是我們永遠幸福的原因，我們愛你！生日快樂，兒子！穆罕默德10歲了。」網友也紛紛留下祝福，「生日快樂，最年輕的百萬富翁」、「祝年輕的傳奇生日快樂」。

穆斯塔法擁有驚人財富，也從不吝公開他的奢華生活，2018年開始在社群媒體上分享他的超跑、私人飛機和豪宅，吸引大量粉絲追蹤。投胎正確的穆罕默德也在老爸栽培下成為「炫富」網紅，總是穿著一身名牌，經常公開自己坐在法拉利等名貴跑車裡的照片。

穆罕默德過6歲生日時，爸爸更是直接送他一棟豪宅。穆斯塔法當時發文寫下，「擁有自己的家是世界上最棒的感覺，即使在外面經歷風雨，家永遠都會張開雙臂迎接你，恭喜兒子來到你的新家，這是爸爸買給你的生日禮物」，不過他被當地反貪腐機構指控非法洗錢及貪汙，目前仍有官司纏身。

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