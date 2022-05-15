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社會 社會焦點 保障人權

酒駕拒檢撞咖啡店！BMW男朝警逼近　警對空鳴2槍壓制影片曝

記者鄧木卿／台中報導

台中市31歲何姓男子上午9點多開著白色BMW，因車身明顯偏移疑似酒駕，巡邏警員見狀示意停車，不料何男竟加速逃逸，失控衝進咖啡店，撞毀店家和路旁機車，何男一下車突向員警方向奔來，可能要攻擊，員警喝令蹲下不從，於是對空開了2槍才順利壓制，果然在身上搜出一把摺疊刀，全案依公共危險、毀損罪嫌送辦。

▲▼一名開著BMW的男子酒駕拒檢，開車逃逸竟撞毀咖啡店，而且有可能襲警，警方對空鳴槍才壓制。（圖／民眾提供）

▲▼一名開著BMW的男子酒駕拒檢，開車逃逸竟撞毀咖啡店，而且有可能襲警，警方對空鳴槍才壓制。（圖／民眾提供，下同）

▲▼一名開著BMW的男子酒駕拒檢，開車逃逸竟撞毀咖啡店，而且有可能襲警，警方對空鳴槍才壓制。（圖／民眾提供）

台中市警二分局文正出所巡佐張淵棋、警員林孝哲，上午9點10分巡邏至五權、公園路口時，發現一部白色BMW自小客車行車偏移不穩，於是上前示意停車受檢，不料該車拒檢突然加速闖紅燈逃逸，員警唯恐危及用路人安全，保持安全距離，一路尾隨蒐證，BMW行經中華路二段時，突然失控撞進一家咖啡店，造成店家牆面及路旁機車損壞。

▲▼一名開著BMW的男子酒駕拒檢，開車逃逸竟撞毀咖啡店，而且有可能襲警，警方對空鳴槍才壓制。（圖／民眾提供）

駕駛下車後，突然向員警奔來，林員喝令其蹲下，但該男子不聽從指示，似欲攻擊員警，當時情況緊急，且擔心對方握有武器，林員遂對空鳴槍2發，才制止該名男子，果然在男子身上搜出1把摺疊刀。

警方後來在車上又搜出開山刀，經實施呼氣酒精測試，測得0.23mg/l，超過法定標準值，全案依違反公共危險罪及毀損罪移請台中地檢署偵辦。

第二分局分局長陳家銘表示，本分局從去年12月1日至今年2月28日「掃除醉犯」專案期間，共取締185件，在台中市15個分局評比中居冠，第二階段「掃除醉犯2.0」從3月31日至5月12日，也取締65件酒駕案件，呼籲社會大眾任何違法脫序行為均強勢執法，絕不容許不法行為危害市民安全，即使疫情嚴峻期間，警方執法強度絕不鬆懈，維護市民安心的生活環境。

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