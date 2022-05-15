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郭董「家用唾液快篩機」價格曝光！口腔刮一刮　60分鐘能驗出PCR

記者趙蔡州／綜合報導

本土確診連日破萬例，累計已近70萬人染疫，民眾快篩試劑需求大增。鴻海創辦人郭台銘投資的富佳生技12日傳出消息，其生產的家用版唾液PCR快篩機（俗稱口水機）已重新申請EUA（緊急授權），該款快篩機價格約在1萬元左右，放入檢體後最快60分鐘就會有結果。

根據《三立新聞網》報導，富佳生技生產的家用唾液PCR快篩機，已重新向食藥署申請EUA，最快下周就會有結果，目前已發放給各大企業及醫院試用，只要用棉花棒刮取口腔黏膜，搭配試劑放入儀器檢驗，最快60分鐘就會有結果，預計每台價格約在1萬元左右、試劑一劑約在百元，但確切的價格仍未定案。

▲▼鴻海創辦人郭台銘參觀「富佳生技」台灣醫療科技展展位,現場由富佳生技董事長廖本揚陪同參與唾液檢篩新冠病毒的體驗活動，親自示範俗稱「口水機」的專業版唾液PCR核酸檢測系統 。（圖／記者李毓康攝）

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▲郭台銘親自示範俗稱「口水機」的唾液PCR快篩機。（資料照／記者李毓康攝）

據悉，富佳生技自主研發的新冠病毒檢測系統Polymerase saliva sauna，為台灣自主創新及自主開發的檢測設備，其中唾液快篩檢測機是使用RT-PCR核酸檢測技術，與實驗室PCR儀器檢測原理相同，相當於把大型儀器縮小成可攜式的小型設備，擁有隨插隨用及快速檢測等特點，可以用於即時檢測之需求。

富佳生技2021年10月29日收到衛福部食藥署通知，旗下唾液PCR快篩機「艾卡爾」核酸檢測分析與試劑組，通過新冠病毒醫材的EUA審查，不過僅供醫護人員使用，公司後續把唾液PCR快篩機「家用」功能，向食藥署送件申請EUA，不過當時並未獲准。

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