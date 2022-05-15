郭董「家用唾液快篩機」價格曝光！口腔刮一刮　60分鐘能驗出PCR

記者趙蔡州／綜合報導

本土確診連日破萬例，累計已近70萬人染疫，民眾快篩試劑需求大增。鴻海創辦人郭台銘投資的富佳生技12日傳出消息，其生產的家用版唾液PCR快篩機（俗稱口水機）已重新申請EUA（緊急授權），該款快篩機價格約在1萬元左右，放入檢體後最快60分鐘就會有結果。

根據《三立新聞網》報導，富佳生技生產的家用唾液PCR快篩機，已重新向食藥署申請EUA，最快下周就會有結果，目前已發放給各大企業及醫院試用，只要用棉花棒刮取口腔黏膜，搭配試劑放入儀器檢驗，最快60分鐘就會有結果，預計每台價格約在1萬元左右、試劑一劑約在百元，但確切的價格仍未定案。

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▲郭台銘親自示範俗稱「口水機」的唾液PCR快篩機。（資料照／記者李毓康攝）

據悉，富佳生技自主研發的新冠病毒檢測系統Polymerase saliva sauna，為台灣自主創新及自主開發的檢測設備，其中唾液快篩檢測機是使用RT-PCR核酸檢測技術，與實驗室PCR儀器檢測原理相同，相當於把大型儀器縮小成可攜式的小型設備，擁有隨插隨用及快速檢測等特點，可以用於即時檢測之需求。

富佳生技2021年10月29日收到衛福部食藥署通知，旗下唾液PCR快篩機「艾卡爾」核酸檢測分析與試劑組，通過新冠病毒醫材的EUA審查，不過僅供醫護人員使用，公司後續把唾液PCR快篩機「家用」功能，向食藥署送件申請EUA，不過當時並未獲准。

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