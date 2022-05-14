指揮中心研擬：65歲以上快篩陽，經醫診斷「可領口服藥」

▲指揮中心正在研擬，65歲以上快篩陽，且經醫師診斷，就可取得口服藥。（圖／記者湯興漢攝）

記者趙蔡州／綜合報導

台灣本土14日新增6萬人確診，累計確診即將突破70萬人，中央疫情指揮中心指揮官陳時中表示，為了讓患者可快速取得口服藥，明（15日）將與各縣市政府研議藥物發放「綠色通道」。指揮中心14日下午經專家開會討論後，研議只要「快篩陽性」且「經醫師診斷」，即可取得口服藥。

隨著本土疫情日益嚴峻，台北市長柯文哲、新北市長侯友宜先後喊出「快篩陽=確診」，卻被指揮官陳時中反駁，並反問「如果出現副作用誰負責」。陳時中14日再度回應此事，強調與其放寬認定，不如縮短給藥時間，如果讓確診者在3天內就拿到藥，就符合用藥「利大於弊」條件。

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陳時中認為，口服藥發放須注意兩點，一為是否符合仿單需求，二為是否有相關副作用，投藥需注意「是否利大於弊」，現在應考慮的是做好藥品綠色通道，讓符合資格的民眾在3天內拿到藥物，有關綠色通道設置，15日會與各縣市政府討論，可能會朝向有醫師處方證明或PCR陽性者就能使用，由親友代為領藥。

▲羅一鈞認為，快篩陽且經醫師診斷後，即給予口服藥，在降低65歲以上中重症與死亡風險有效益。（圖／記者李毓康攝）

暫代指揮中心發言人的醫療應變組副組長羅一鈞14日表示，指揮中心14日下午與專家開會討論後，已在研擬針對「快篩陽性」65歲以上長者，可先領取抗病毒口服藥物，縮短給藥及檢驗PCR中的時間差。

羅一鈞指出，給藥到服藥之間，還有風險因素要考量，領藥回家什麼時候吃，建議依照醫師醫囑及後續PCR結果執行，此外一旦抗病毒藥物發出後，就算醫生最後評估不用吃藥，也不會回收藥物。

另據《自由時報》報導，羅一鈞進一步說，「快篩陽性者」且「經醫師診斷」即給予口服藥，對於降低65歲以上中重症與死亡風險有效益，專家建議指揮中心可以考慮往該方向執行，相關配套措施待15日與各縣市政府討論。