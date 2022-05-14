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高嘉瑜痛批：「保單之亂」有本事賣就要有本事賠　禍首就是金管會

▲▼行政院長蘇貞昌赴立法院施政總質詢 交通部長王國材 立委高嘉瑜 。（圖／記者屠惠剛攝）

▲高嘉瑜痛批金管會，就是保單之亂的禍首 。（圖／記者屠惠剛攝） 

記者林彥臣／綜合報導

立委高嘉瑜在臉書發文痛批，保單之亂罪魁禍首就是金管會 ，沒擔當沒肩膀沒監管，業者有本事賣就要有本事賠，防疫保單之亂是金管會一手造成，今天這個爛攤子金管會就該承擔責任好好收拾，金管會有本事叫業者賣保單，就要負責叫業者認賠。

高嘉瑜表示，有業者出來爆料，依據2020年5月19日「法定傳染病防疫商品相關議題」會議紀錄，當日決議就是「請產、壽險公會針對本次受疫情影響之民眾，分別邀集業者研議開發設計適合之保險商品」，證明業者是在金管會保險局要求下研議開賣防疫保單。

高嘉瑜說，在2021年5月疫情升溫時，就有多家產險業者想要停售防疫保單；當時新聞也報導，保險局長施瓊華緊急約十四家業者「喝咖啡」，希望業者在風險控管額度內，試算能否提高銷售限額。

高嘉瑜指出，在今年2月，國際再保險公司就告訴台灣保險業者說台灣疫情最後會開放、風險無法計算，也無法再保！當時偉大的保險局兩手一攤，請保險業者自己想辦法！

▲防疫保單今日喊停。（圖／記者陳依旻攝）

▲幾個月前搶翻天的「防疫保單」，現在卻演變成尷尬的「保單之亂」。（圖／記者陳依旻攝）

高嘉瑜痛批，現在業者跟金管會互踢皮球、互相指責，真的是非常難看，也證明金管會跟業者根本是互相配合才衍生保單之亂！無論如何，業者聽令金管會保險局，也配合政府政策，從開賣防疫險到保險商品設計，到國際保險公司告知沒辦法再保險。

直到最後疫情風險控管失控，金管會全都看在眼裡，出了大包卻兩手一攤，冷眼旁觀，一會兒幫業者、一會兒幫保戶，最後兩邊都受害，兩邊都怨嘆。

高嘉瑜說，民眾擔心染疫風險買保單自保本來就人之常情，業者賣保單本來該賠就賠，但金管會從頭到尾沒擔當、沒肩膀、沒監管的態度卻只會讓業者、民眾都受害！最後保險公司倒閉、保戶領不到錢，最該負責的就是金管會！

高嘉瑜強調，防疫保單之亂既然是金管會一手造成，今天這個爛攤子金管會就該承擔責任好好收拾，金管會有本事叫業者賣保單，就要負責叫業者認賠，不要一手要業者賣保單，一手又放任業者不理賠，好人壞人都是你，倒楣的就是這些相信保險公司、相信金管會的保戶！

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