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「大家都快篩陽了！」　醫揭這類人的「最後救生圈」

記者陳俊宏／綜合報導

14日新增6萬3964例本土確診，小兒科醫師張博揚表示，口服抗病毒藥物的治療，對老年病人、慢性疾病患者很有幫助，尤其是那些不敢打疫苗的人，這是最後的救生圈。

張博揚近日在「張博揚小兒科診所」臉書說， 許多朋友傳訊來，大家都快篩陽性了，只要打完三劑的健康成人，其實不必擔心自己，根據這幾日視訊幫確診者看診的經驗，兩輪藥就夠了，出關後歡喜圓滿。

▼疫情爆發，全民搶快篩。（圖／記者林悅翻攝）

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▲▼快篩。（圖／記者林悅翻攝）

張博揚指出，但來不及打疫苗的小朋友，及根本沒有疫苗可以打的小小孩發燒了、確診了，怎麼辦？退燒藥是一定要給的，一般來說只會持續1、2天，活動力下降、情緒不穩是正常的反應，請觀察燒退後的狀況，這是兒科觀察的重點，絕大多數的兒科確診病例都是走一般的感冒病程，「找我們看診綽綽有餘，別去塞急診了」，希望大家都能快快地度過這一波。

張博揚提到，口服抗病毒藥物的治療，對於老年病人、慢性疾病患者是很有幫助的，尤其是那些不敢打疫苗的人，這是最後的救生圈，這些藥物最好在疾病的最早期使用，偏偏它們就是會與許多現在正在使用的慢性疾病藥物產生交互作用，複雜的程度實在有點惱人。

張博揚表示，如果家中有長者確診，本身的情況也符合口服抗病毒藥物的開立條件，有人建議一種逆向操作，先去詢問有哪間藥局可以領取此項藥物，去電詢問與哪間診所有配合開立處方，然後帶著健保卡去那間診所視訊診療，當然平常在吃的藥物資料一定要齊全詳細，這樣就可以順利拿到珍貴的藥物了。

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