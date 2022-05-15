沈政男喊家中若無這類人：不必太急著確診！快篩後煩惱才多起來

記者陳俊宏／綜合報導

14日新增6萬3964例本土確診，對此，精神科醫師沈政男表示，現在有一個詭異的問題，難道台灣連新增10萬都不會達到嗎？對於全民搶快篩，他則認為，其實家中若沒有80歲以上老人家，真的不必太急著確診，反而你快篩了以後，煩惱才多了起來。

連3天本土都在6萬多例，沈政男在臉書說，這是怎麼回事？就是他先前所說的，全台Rt值已經降低，曲線壓平一些了，你看台南知名鹹粥店家，暫停營業到月底了，觀光人潮就是減少了。

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▲▼民眾排隊買快篩。（圖／記者屠惠剛攝）



沈政男指出，北北基桃是不是減少得更多？他主觀看不出來，因為他已經好久沒有北上了，但客觀移動指數顯示就是如此；現在有一個詭異的問題，如果這就是台灣疫情的頂點，狀況會是如何？難道拐點就要到來了嗎？難道台灣連新增10萬都不會達到嗎？

沈政男提到，再看幾天，狀況會更明朗，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞的意思也是如此，羅也說高峰預估還是在5/20到5月底。

沈政男表示，事實上你看新加坡的疫情預估，本來預估高峰是5萬，結果只有不到2萬，就因隨著疫情延燒，大家會怕，於是改變防疫行為，進而改變Rt值，但高峰發生的時間是預估準確的；「預估對防疫沒有幫助」這句話是錯誤的，新加坡就是做了好多預估，才能事先做好醫療量能準備。



▼14日增6萬3964例本土確診。（圖／指揮中心提供）



沈政男認為，大家搶快篩，過一陣子貨源補上，就不是問題了；其實家中若沒有80歲以上老人家，真的不必太急著確診，反而你快篩了以後，煩惱才多了起來。

疫情大爆發，羅一鈞14日指出，綜合目前趨勢看起來，高峰可能落5/20至5/30，快一點就是5/20，晚一點就5月底，未來高峰可能每天達到10萬人，後續則要看整個疫情跟北中南地區變化。

►本文獲得沈政男醫師授權。