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漁船遇遼寧艦「打不出」衛星電話　香港對航母電磁干擾也有經驗

▲▼ 遼寧艦編隊開展遠海實兵對抗演練 。（圖／翻攝 中國軍網）

▲遼寧艦編隊。（圖／資料照／翻攝中國軍網）

軍武中心／綜合報導

大陸遼寧艦航母編隊自5月初展開一連串的西太平洋演訓，一艘在釣魚台周邊海域作業的蘇澳籍漁船「順福漁83號」恰巧碰上該編隊航行。船長江冠達在當下隨即拍下影片，更進一步透露，當時他要打衛星電話回報蘇澳漁會，但電話一打就斷，無法取得聯繫。

此次解放軍的航母編隊的8艘軍艦，除了航母遼寧艦外，還包含055型飛彈驅逐艦、052D型飛彈驅逐艦、052C型飛彈驅逐艦、054A型飛彈護衛艦，以及901型綜合補給艦等。日本海上自衛隊於5月1日、2日觀測到該航母編隊從東海穿越宮古海峽南下進入太平洋，隨後遼寧艦持續在台灣以東海域進行艦載機起降訓練活動。

▼蘇澳籍漁船「順福漁83號」船長江冠達敘述遇到大陸遼寧艦編隊航行過程。（圖／翻攝自Facebook／中華軍武論壇3.0）

▲▼蘇澳籍漁船「順福漁83號」船長江冠達敘述遇到大陸遼寧艦編隊航行過程。（圖／翻攝自Facebook／中華軍武論壇3.0）

事實上，航母帶有電磁干擾的情況相當常見，2018年11月底美軍航母「雷根號」（USS Ronald Reagan，CVN-76）協同3艘隨行軍艦抵達香港時，就曾發生疑似干擾電子裝置的訊號太強，造成許多當地居民的汽車電子防盜系統失靈情況，其中又以青衣地區災情最為嚴重，而該區中的青衣路一處即可遠眺雷根號位置。

當時，據香港大學電機電子工程學系前副教授張星煒表示，車輛防盜系統故障的干擾源很可能就是來自雷根號等軍艦的雷達電子設備，雖然雷根號停靠在青衣島外海，但電磁波卻可以覆蓋青衣島沿岸。香港資訊科技商會榮譽會長方保僑則指出，受事件影響的主要為日本品牌的車輛，它們的遙控裝置普遍使用315MHz上下的頻段，可能正好與美軍的通信頻率衝突。

▼美軍航母「雷根號」（USS Ronald Reagan，CVN-76）。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼ 美國雷根號航空母艦（USS Ronald Reagan）。（圖／達志影像／美聯社）

我國宜蘭蘇澳籍漁船「順福漁83號」是在5月2日於釣魚台周邊海域，發現正在航行中的遼寧艦編隊。船長江冠達指出，航母和驅逐艦等速度很快，距離漁船最近僅1、2浬，自己討海50多年的經驗，從沒在公海遇過。而當下除了拍影片外，他還拿起衛星電話打算向蘇澳漁會回報，但衛星電話卻突然失靈，無法與漁會取得聯繫。

據了解，衛星電話一般指的是不用依賴地面基站，而是直接經由太空中的通信衛星來與外界取得音頻聯絡的移動通訊設備。《網易軍事》特別指出，衛星電話除了民用領域外，在軍用領域的運用更為廣泛，基本上覆蓋海陸空等所有的軍兵種。正因如此，在全球主流強國的電子戰實際運用和操作當中，如何對衛星電話通訊進行信號截獲、定位乃至實施有效干擾，一直都是相當重要的研究課題，「這艘漁船，也算是提前體驗了一把『複雜戰場電磁環境』的待遇了。」

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