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國三竹崎段10車連環撞！台積電工程師噴飛對向車道　遭輾送醫不治

▲▼快訊／國道三號5車連環撞14傷　1人噴飛南下車道「頭部變形亡」。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲恐怖連環車禍導致台積電呂姓工程師身亡。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者柯振中／綜合報導

國道三號嘉義路段南北向13日晚間發生嚴重車禍，事故波及10輛車，也導致在台積電工作的呂姓工程師傷重不治。檢警14日進行初步相驗，18日將解剖釐清詳細死因。

國道三號北上292公里處13日晚間發生連環車禍，59歲的洪姓男子開著小客車經過中線道時撞擊前方小貨車，接著停在中線道上，又遭後方36歲呂姓工程師開車撞上，現場一片狼藉。

▲▼快訊／國道三號5車連環撞14傷　1人噴飛南下車道「頭部變形亡」。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲▼恐怖車禍現場撞成一團。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲▼快訊／國道三號5車連環撞14傷　1人噴飛南下車道「頭部變形亡」。（圖／記者吳奕靖翻攝）

呂姓工程師撞上洪男的車輛，又遭後方2車連續追撞，因此噴飛車外，倒在南下內側的路肩，被21歲陳姓駕駛開車輾過，又造成南下路段5輛自小客車追撞。

事件發生後，呂男被緊急送往醫院，搶救後仍傷重不治身亡，南下、北上路段還各有3人受傷送醫，現場交通一度大亂，直到深夜11點多才恢復通車。

▲▼快訊／國道三號5車連環撞14傷　1人噴飛南下車道「頭部變形亡」。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲▼呂姓工程師遭撞後噴飛對向車道，又遭到南下車輛輾壓，送醫不治身亡。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲▼快訊／國道三號5車連環撞14傷　1人噴飛南下車道「頭部變形亡」。（圖／記者吳奕靖翻攝）

據了解，呂姓男子家住彰化，是台積電的工程師，平時在南科任職，事件發生時準備返家，突如其來的噩耗讓父母十分崩潰。

根據《中央社》報導，檢警14日會同法醫相驗，18日會進行解剖，以釐清呂男是遭撞身亡，還是被車輛輾壓才喪命。

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