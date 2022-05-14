工程師投資260萬「跟著老師走」　拿回16萬元後...慘被無情封鎖

▲高雄1名工程師投資股票被騙260萬，最後才返回16萬就遭封鎖。（圖／記者吳杰澄攝）

記者邱中岳／台北報導

刑事局日前接獲線報，1名工程師1月加入股票投資群組，對方聲稱可以保證獲利，群組裡1名「老師」提供股票買賣資訊，讓男子稍有獲利，但事後又慫恿男子繼續儲值，最後匯款260萬，男子一度獲利達1百萬元，但陸續拿回16萬元後，該名老師就瞬間消失。

警方調查，50歲的林姓男子，在高雄擔任機械工程師，在1月下旬透過介紹加入股票投資群組，裡面1名自稱投資老師助理的李小姐，表示可以讓林男在短時間操作股票獲利，隨即邀請男子加入一個通訊軟體的群組，裡面約有60名成員。

群組中1人自稱張老師，在裡面提供股票資訊給林男，林姓男子短時間稍有獲利，但在3月下旬時，助理李小姐卻聲稱可以加入張老師的會員，還可以獲利更多，林男陸續投資260萬元後，發現帳上獲利達1百萬元，最後要求返還獲利。

但是林男在收到2筆共計16萬元的獲利金，陸續再向李小姐要求返還時，李小姐卻說林男違規操作，沒經過老師許可就賣掉股票，必須再換款80萬元才可解鎖，事後林姓男子再度聯繫李小姐，才發現早已被對方封鎖，自知受騙後報警處理。

警政署統計投資詐欺案件111年4月10日至5月9日止發生14件，財損金額達2億4,133萬餘元，刑事警察局分析近期假投資股票真詐財案件增多趨勢，呼籲民眾投資詐騙金額普遍額度相當高，也希望民眾投資前能謹慎評估。