採訪車擦撞...2記者「搭警車離開」惹議　分局：以為只是拋錨

記者邱中岳／台北報導

臉書社團日前有網友分享1段影片，在北市忠孝西路派出所前有2台汽車發生事故，停在大馬路上許久後，1名女記者與男攝影記者下車，打開後車廂拿出採訪設備，後方經過1台警車，女記者攔下警車向警員表示，可否協助，熱心警員立刻將2人帶上車後離開，也被後方行車紀錄器拍下過程。

據了解，北市忠孝西路上在日前發生2台轎車的事故，其中一台為電視台採訪車，但在當時確有民眾的行車紀錄器拍下，事故發生之後，女文字記者以及男攝影記者下車，從後車廂拿取裝備後，女警向路過的警員招手，警員將車停下，2人與警員溝通幾句話後立刻搭上警車離去。

▲警員被2記者攔下求助，未注意事故發生導致直接將2人載走。（圖／翻攝《八卦村-行車紀錄器影片上傳中心》）

據悉，該名上警車的女記者主要跑財經線，當天因要趕往採訪現場，遇到車禍之後留下駕駛在場處理，文字以及攝影2名記者，也在滂沱大雨下攔下警車求助，最後搭乘警車離去，但此舉引發網友不滿，有網友認為「記者有特權？」

北市警局中正一分局回應，當時下大雨，警員開車行經被2名記者招手攔下求援，當初原本以為是車輛拋錨，所以載著2名記者離開，事後才得知現場發生事故，造成車輛停在路中間，強調處理此案的警員，第一時間沒有確認狀況，事後也將依規定論處。