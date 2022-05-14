警巡邏全程目睹「領錢、收款一條龍」　傻蛋騙子自己送上門

▲竹北分局高日前執行勤務時，意外發現詐騙集團與車手「作業中」。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）



記者陳凱力／新竹報導



新竹縣竹北分局高日前執行勤務時，意外發現詐騙集團與車手「正在作業中」，巡邏警避免打草驚繩，先回報警局後，與到場支援的同仁快速分工，分頭攔截，一舉逮捕兩名犯嫌。全案依詐欺罪嫌移送新竹地檢署偵辦。

鐵派出所12日例行銀行巡邏勤務，發現一名男子行為詭異，多次進出銀行ATM且反覆提領金錢，隨後將提袋放置公園內長椅上，由另一名男子取走後離去。

員警嗅出異常，通報支援後立即分工前往攔截，取款的張姓男子見警心虛拔腿就跑，狂奔數百公尺後在公園內渠道旁被攔查，另一名提領的施男則辯稱提款卡不見，最後員警仍於可疑地點找到被丟棄的20張提款卡、31個包裹袋，同時當場查扣兩人用來連絡的手機3台、現金1萬1千元。全案依詐欺罪嫌移送新竹地檢署偵辦。

▲▼張姓男子見警心虛拔腿就跑，狂奔數百公尺後在公園內渠道旁被攔查，另一名提領的施男則辯稱提款卡不見。





▲巡邏警避免打草驚繩，先回報警局後，與到場支援的同仁快速分工，分頭攔截，一舉逮捕兩名犯嫌。

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