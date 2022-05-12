他「約砲被詐騙9萬」遭示眾！派出所拉超大橫幅示警　網看字笑翻

▲陸男約砲被詐騙。（圖／翻攝自瀟湘晨報）

記者鄭思楠／綜合報導

重慶口縣一名男子近日在網上約砲，卻反被對方詐騙20893元人民幣（約新台幣92307元）。沒想到，他的慘痛經歷被當地警方當作「反詐騙宣傳」，慘遭當眾掛出橫幅示眾，網友看後調侃道，「男孩子在外面也要保護好自己！」

據《瀟湘晨報》報導，5月11日，網傳圖片顯示，一棟建築與圍牆相連處掛了一條紅色橫幅，上面寫著，「XX小區居民劉先生在網上約砲被騙20893元（人民幣，下同）。」橫幅落款為「城口縣公安局復興派出所」。

對此，城口縣公安局反詐中心工作人員證實，前述「反詐橫幅」所提案件屬實，她提醒道，「現在『電信詐騙』屬於高發案件，在各小區懸掛相關反詐宣傳橫幅很正常，意在提高居民防範意識。」

據梳理，大陸各地多個小區被曝懸掛類似「約砲被騙」反詐宣傳橫幅。5月5日，浙江溫州一條寫有「某小區住戶約砲被詐騙28萬」的橫幅就曾引發關注；浙江溫州一條橫幅寫著「4月3日，金某在鎮前路某賓館因網絡招嫖被騙991元」……。

「約砲被騙」頻頻被當成反詐宣傳案例後，不少網友調侃道，「男孩子在外面也要保護好自己！」此外，類似宣傳形式也引發網友熱議，有網友現身說法，「曾進過一個群聊，60個人有59個人是騙子。」也有網友感歎，「看到有人被騙幾萬幾十萬的時候，不知道該說他笨還是聰明，如果聰明就不會被騙，如果笨又賺不到那麼多錢。」也有網友質疑，「這樣博眼球式的宣傳方式或許不妥，如果小孩子十萬個為什麼，大人該如何回答？」

