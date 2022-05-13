超商自助取貨爆漏洞！他偷換「假條碼」騙萬元　誇張手法曝光

▲男子利用超商自助取貨漏洞，偷換包裹取貨碼，詐欺店員賺價差。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

網購越來越盛行，近來許多超商改推「自助取貨」，但高雄一名33歲的吳姓男子卻鑽漏洞，趁著店員不注意時，在原本買的高價商品上，改貼上另件低價商品的假條碼，詐騙店員掃描取貨賺取價差。超商店長事後結餘款項時，發現包裹代收金額頻頻有誤，損失破萬元，調閱監視器得知吳男手法後，立即通報警方逮人。

▲男子在高單價包裹上偷換成低單價包裹取貨碼，超商無故損失近萬元。（圖／記者賴文萱翻攝）

事情發生在5月6日，超商林姓店長結餘當日款項，發現包裹代收金額明顯有誤，無故虧損8875元，於是調閱店內監視器查看。這才發現，這名吳男當天分別在下午4點、5點都來自助領取包裹，但卻趁著店員不注意時，在包裹上偷貼上另件商品的假條碼，騙取店員掃描取貨，2次都以相同的手法詐騙得逞。

▲▼警方逮到吳男後，他坦承詐欺手法，包裹取貨碼上有覆蓋痕跡。（圖／記者賴文萱翻攝）

經了解吳男詐騙手法，他先自己開設一個網路賣場，接著自己購買其中一件低價商品，再印出該商品取貨碼，覆蓋另件他原本買的高價商品上，並到櫃檯繳費取貨。事後，他再退貨不相干商品給高價商品賣家，使得店家跟超商均有受害。

店長事後發現男子詐騙手法後，清點損失超過3萬多元，趁著吳男第三次要來詐騙時，通報警方依法查辦。經員警檢視店長提供的資料，當場將吳姓男子逮捕返所，依詐欺罪嫌移送地檢署偵辦。

岡山警方呼籲民眾，詐騙集團花招百出，但不變的目的就是為了要騙取財物，如有店家在遇到類似情形，務必提高警覺，保持冷靜停一停、想一想，並且做再次的查證。不要輕易讓民眾領走包裹造成店家營業損失，如有任何問題請民眾立即撥打110，24小時均有專人提供服務。