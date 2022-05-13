　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

超商自助取貨爆漏洞！他偷換「假條碼」騙萬元　誇張手法曝光

▲▼男子偷換超商取貨碼，詐欺店員賺價差。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲男子利用超商自助取貨漏洞，偷換包裹取貨碼，詐欺店員賺價差。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

網購越來越盛行，近來許多超商改推「自助取貨」，但高雄一名33歲的吳姓男子卻鑽漏洞，趁著店員不注意時，在原本買的高價商品上，改貼上另件低價商品的假條碼，詐騙店員掃描取貨賺取價差。超商店長事後結餘款項時，發現包裹代收金額頻頻有誤，損失破萬元，調閱監視器得知吳男手法後，立即通報警方逮人。

▲▼男子偷換超商取貨碼，詐欺店員賺價差。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲男子在高單價包裹上偷換成低單價包裹取貨碼，超商無故損失近萬元。（圖／記者賴文萱翻攝）

事情發生在5月6日，超商林姓店長結餘當日款項，發現包裹代收金額明顯有誤，無故虧損8875元，於是調閱店內監視器查看。這才發現，這名吳男當天分別在下午4點、5點都來自助領取包裹，但卻趁著店員不注意時，在包裹上偷貼上另件商品的假條碼，騙取店員掃描取貨，2次都以相同的手法詐騙得逞。

▲▼男子偷換超商取貨碼，詐欺店員賺價差。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼警方逮到吳男後，他坦承詐欺手法，包裹取貨碼上有覆蓋痕跡。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼男子偷換超商取貨碼，詐欺店員賺價差。（圖／記者賴文萱翻攝）

經了解吳男詐騙手法，他先自己開設一個網路賣場，接著自己購買其中一件低價商品，再印出該商品取貨碼，覆蓋另件他原本買的高價商品上，並到櫃檯繳費取貨。事後，他再退貨不相干商品給高價商品賣家，使得店家跟超商均有受害。

店長事後發現男子詐騙手法後，清點損失超過3萬多元，趁著吳男第三次要來詐騙時，通報警方依法查辦。經員警檢視店長提供的資料，當場將吳姓男子逮捕返所，依詐欺罪嫌移送地檢署偵辦。

岡山警方呼籲民眾，詐騙集團花招百出，但不變的目的就是為了要騙取財物，如有店家在遇到類似情形，務必提高警覺，保持冷靜停一停、想一想，並且做再次的查證。不要輕易讓民眾領走包裹造成店家營業損失，如有任何問題請民眾立即撥打110，24小時均有專人提供服務。

►收納達人來了！快把它帶回家，從此家裡超整齊

ET快訊
比特犬遭遺棄「餓到骨頭凸出」　軟癱草叢找食物
人氣歌手「偷拍性愛片外流」！　親口認了：很抱歉
焦糖瞎挺「確診積極讓全家染疫」！　專家2點打臉：無知
快訊／費鴻泰快篩陽！　自曝正在急診排隊等PCR
快訊／三讀！教召5次就發獎金　享就醫、購物、住宿優惠
獨／20歲辣妹確診...聲音「粗如鴨子」！　痛到無法下床
同居男友染疫！她篩陰嘆「只能一起確診？」　3現況爆共鳴
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

北市婦被詐46萬「19歲車手面交」　警找上門先向父親坦承一切

清冠一號全台缺貨　光田醫提醒：藥性太寒不是人人都適合

烤肉趴撩妹竟亂摸大腿！「鈔票硬塞深溝」耍帥　鹹豬手男慘挨告

「商場打滾多年不會被騙」阿北堅持匯20萬　警員急阻救血汗錢

怵目驚心！五峰仙境被染指　竹東環保蟑螂半年倒滿一個羽球場　

辱警「狗可以調教渣就不行」　惡男慘遭壓制...畫面曝光

王炳忠《國安法》案再無罪：台灣不要變第二個烏克蘭

女與人口角...弟糾「球棒隊」當街討公道　警連夜逮13人

超商自助取貨爆漏洞！他偷換「假條碼」騙萬元　誇張手法曝光

唐老大是你？台27線限速60km　這種車飆120…創史詩級紀錄

確診婦病房「放佛經」　夫妻崩潰用電音回擊

林秀香守貞30年竟懷孕！　孩子爸是成勛...《今天開始》超狗血

小鮮肉夜騎誤闖快速道　見女警救援...泛淚道謝

父開貨車「超載遭罰」　兒尾隨復仇開車撞飛警

調皮姊假裝幫弟修眉毛　下秒開細眉特效嚇壞他

小嫻.金剛直播哽咽落淚認分手！　分手1個月曝主因「找不到補救方法」

小嫻2個月前就說「受不了金剛」　兩人情變..前任何守正.梁云菲發聲

美女彩妝師搭計程車　遇活潑運將花式誇美貌

婆婆初見許維恩「不是有KID嗎ＸＤ」　王家梁被提前任…公公：都是朋友！

尹汝貞「奧斯卡是資本主義的極致」吐名言　曾自掏腰包買紅毯禮服：沒品牌贊助我

北市婦被詐46萬「19歲車手面交」　警找上門先向父親坦承一切

清冠一號全台缺貨　光田醫提醒：藥性太寒不是人人都適合

烤肉趴撩妹竟亂摸大腿！「鈔票硬塞深溝」耍帥　鹹豬手男慘挨告

「商場打滾多年不會被騙」阿北堅持匯20萬　警員急阻救血汗錢

怵目驚心！五峰仙境被染指　竹東環保蟑螂半年倒滿一個羽球場　

辱警「狗可以調教渣就不行」　惡男慘遭壓制...畫面曝光

王炳忠《國安法》案再無罪：台灣不要變第二個烏克蘭

女與人口角...弟糾「球棒隊」當街討公道　警連夜逮13人

超商自助取貨爆漏洞！他偷換「假條碼」騙萬元　誇張手法曝光

唐老大是你？台27線限速60km　這種車飆120…創史詩級紀錄

疾管署主祕爆特權插隊PCR　衛生局證實：疾管署來電請求協助

解快篩劑荒！消基會籲開放合法進口與自購「政府嚴格把關」

花蓮家庭收入大躍升！　可支配所得逐年增長

北市婦被詐46萬「19歲車手面交」　警找上門先向父親坦承一切

陳芳語首放閃！深夜約會「被餐飲小開緊摟燦笑」　大方愛街頭喇舌

清冠一號全台缺貨　光田醫提醒：藥性太寒不是人人都適合

女會計堅持到公司快篩「陽性還搭火車」　老闆氣罵1句話

民眾罵哭醫護子女！鐵漢爸只3句安慰「電話一掛卻爆淚」難過垮

下藥迷昏老公再碎屍　人妻「電鋸砍生殖器」丟去煮！女兒全目睹

日歐峰會強調台海和平穩定極重要　外交部：民主國家高度共識

久違重逢怕生哥躲角落　貓妹興奮攻擊秒被壓制

社會熱門新聞

辱藝人偷吃別人老公　蘿莉塔判2月

女賣春2年不敢出門：在台灣比回去好

醫師夫偷吃　妻門外聽聲！結局更慘

三重情侶遭轟5槍！手術前PCR才知「無症狀確診」

女老師外遇同事！行車紀錄器存鹹濕對話　人夫怒告

即／新店14歲少年發燒墜10樓亡　PCR結果出爐

酒駕照獨漏他　隱藏BUG監理所也無奈

即／女兒幫翻身驚見臥床母已死亡　2人均快篩陽

台中公布酒駕累犯姓名+照片

桃園休旅車猛撞釀7傷！家屬求行車記錄器

白目男戲弄「玉蘭花身障伯」　抖音被肉搜自拍道歉

借場地讓好友床戰少女　他偷拍+分享死黨遭判刑

自小客自撞分隔島「駕駛慘死」　方向盤離奇失蹤

北投妹子在家遭外送員偷窺　這番解釋讓她超怒

更多熱門

相關新聞

張魁兒子張覺引詐領名牌包　判刑6月定讞

張魁兒子張覺引詐領名牌包　判刑6月定讞

藝人張魁長子張覺引，2018年間捲入朋友的債務糾紛，他被認定與人勾結，出賣自己的涂姓朋友，並趁著朋友被擄走時，詐領走他的名牌包及包內鉅額財物。一審將他判刑8月，案經上訴，高等法院審理後，12日二審改將他判刑6月，得易科罰金18萬元定讞。

柯幣經營糾紛　《17》創辦人合夥糾紛落幕

柯幣經營糾紛　《17》創辦人合夥糾紛落幕

他約砲被詐騙9萬遭示眾！派出所拉超大橫幅示警

他約砲被詐騙9萬遭示眾！派出所拉超大橫幅示警

受託照顧同事　竟A他月薪+盜刷卡+貸款百萬

受託照顧同事　竟A他月薪+盜刷卡+貸款百萬

南下300km找工作 　慘遭痛毆逼交帳戶

南下300km找工作 　慘遭痛毆逼交帳戶

關鍵字：

詐騙詐欺超商自助取貨

讀者迴響

熱門新聞

確診喉痛可選擇軟質食物、喝綠茶

全家染疫2孩高燒送急診！他點名3人嗆爆

「台灣女生很好賣」她揭高薪真相

英僅10％天選之人未染疫！　專家分析3關鍵

電話對中「5、2、0」任一碼送薯條、可樂

確診康復後「出現1後遺症」

辱藝人偷吃別人老公　蘿莉塔判2月

確診轉陰！焦糖哥哥曝「只吃3顆感冒藥+救肺散」　

女賣春2年不敢出門：在台灣比回去好

獨／「他」將1對1孟若羽：興奮失眠

牙醫史書華千字文駁團購牟利：搞清楚我什麼等級

高雄再傳百貨公司熄燈　開幕僅3年

唐治平加入《一家團圓》暴瘦粉絲認不出

女星舌頭破半年「傷口長白斑」！

狗狗排隊買快篩　乖乖坐椅子佔位

更多

最夯影音

更多
確診婦病房「放佛經」　夫妻崩潰用電音回擊

確診婦病房「放佛經」　夫妻崩潰用電音回擊
林秀香守貞30年竟懷孕！　孩子爸是成勛...《今天開始》超狗血

林秀香守貞30年竟懷孕！　孩子爸是成勛...《今天開始》超狗血

小鮮肉夜騎誤闖快速道　見女警救援...泛淚道謝

小鮮肉夜騎誤闖快速道　見女警救援...泛淚道謝

父開貨車「超載遭罰」　兒尾隨復仇開車撞飛警

父開貨車「超載遭罰」　兒尾隨復仇開車撞飛警

調皮姊假裝幫弟修眉毛　下秒開細眉特效嚇壞他

調皮姊假裝幫弟修眉毛　下秒開細眉特效嚇壞他

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面