北市婦被詐46萬「19歲車手面交」　警找上門先向父親坦承一切

記者邱中岳／台北報導

北市信義區1名婦人在4月下旬遭人假冒刑警，騙走46萬元退休金，事後前往派出所報案，警方19日前往嫌犯住處查訪，事後管理員向嫌犯父親表示「警察來找你兒子」，父親問兒子才知犯錯，兒子也向父親坦承犯行，最後由父親帶著警方到兒子房內，將人帶回偵訊。

警方調查，69歲的顏姓婦人，在4月15日下午接獲自稱「刑事局林文華警官」，並告知顏女因涉及洗錢案件需監管帳戶資金，當顏女上當後，嫌犯又將顏女轉介給假冒的「陳永發檢察官」，最後顏女交付46萬元後才驚覺被詐騙。

▲婦人遭詐騙，黃姓車手知道被盯上，就逮前向父親坦承犯行。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方獲悉後展開追查，最後鎖定前來面交的19歲黃姓車手，警方在19日前往黃姓車手住家查訪，黃父在返家時被警衛通知「警察來找你兒子」，黃父立刻返家詢問黃姓車手。

黃姓車手自知逃不了，立刻向父親坦承犯行，警方在20日前往搜索拘提時，正巧遇到出門購物的黃父，黃父一見到警方立刻表示「我知道你們來幹麻」，隨即領著警方到家中。

▲黃男當假檢警車手與顏婦面交得手46萬，知道被警方盯上，直接向父親坦承犯行。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方也進入黃姓車手的房間內，將熟睡的黃姓車手叫醒，事後黃男坦承犯行，黃父也希望兒子能夠得到教訓，訊後黃姓車手也被依詐欺罪嫌送辦，警方將持續追查幕後藏鏡人。